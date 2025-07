”Lentomatkustajat maksavat kaiken” – kansanedustajaa harmittaa suomalaisten puolesta

Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) ei sulata Ilmailualan unioni IAU:n puheenjohtaja Juhani Haapasaaren puheita Helsingin Sanomien haastattelussa.

Kysyttäessä viestistä kaikille niille matkustajille joiden suunnitelmiin lakot vaikuttivat Haapasaari totesi, että Ilmailualan unionin asiakkaita eivät ole lentomatkustajat, vaan liiton jäsenet.

– Tämä ajattelu on väärin. Juuri lentomatkustajat ovat ne asiakkaat, jotka maksavat kaiken. Kuinka tyytyväisiä he ovat ja paljonko heitä on, määrää viime kädessä myös palkat, Kauma kirjoittaa X:ssä.

– Tästä työriidasta ei voi mikään osapuoli ottaa sulkaa hattuun. Harmittaa Finnairin, lentoasiakkaiden ja suomalaisten puolesta, hän jatkaa.

Kansanedustajan mukaan lakoista johtuvan mainehaitan korjaamiseen menee aikaa.

– Toivottavasti tästä nyt opitaan seuraavia neuvotteluja varten, ettei tilanne enää uusiudu.