Lentoliikenteeseen voi olla tiedossa suuri muutos

Sota Lähi-idässä voi asiantuntijoiden mukaan muuttaa lentoliikenteen logiikkaa pysyvästi.

Persianlahden alueen maissa on useita keskeisiä lentoliikenteen solmukohtia. Esimerkiksi Dubain, Abu Dhabin ja Dohan lentoasemien kautta kulkee merkittävä määrä matkustajia vuoden aikana.

Yksin Dubain lentoaseman kautta kulki vuonna 2024 yli 92 miljoonaa matkustajaa. Alueen maiden kautta on voinut lentää käytännössä yhdellä välilaskulla minne tahansa. Persianlahden maiden maantieteellinen sijainti Euroopan, Aasian ja Afrikan välissä on ollut lentoliikenteelle optimaalinen.

– Se on valtava markkina-alue, Abu Dhabissa toimivan Etihad-lentoyhtiön entinen toimitusjohtaja James Hogan kuvailee BBC:lle.

– Persianlahden maiden lentoyhtiöt onnistuivat rakentamaan erittäin vahvan verkoston, joka kattoi paitsi tärkeimmät solmukohdat ja pääkaupungit, myös tärkeimmät toissijaiset kaupungit ja kolmannen tason kaupungit, mikä mahdollisti suorat lennot.

Alueen lentoyhtiöt ovat voineet hyödyntää asemaansa tehokkaasti.

– Persianlahdelta pääsee nykyisellä tekniikalla lentämään käytännössä mihin päin tahansa maailmaa, ilmailualan konsultti Andrew Charlton sanoo.

Iranin sodan alkamisen jälkeen lentomatkustajien määrä alueella on pudonnut merkittävästi. Myös lentopolttoaineen saatavuus on heikentynyt alueella, mikä on nostanut hintoja.

Charltonin mukaan alueen maiden lentoyhtiöiden tulevaisuus riippuu siitä, kuinka kauan konflikti kestää. Jos konflikti loppuu nopeasti, lentoyhtiöt voivat palata normaaliajan operointiin hetkessä.

Jos sota kuitenkin kestää, voivat kilpailijat saada jalansijaa. Vaihtoehtoiset solmukohdat Singaporessa, Bangkokissa, Hongkongissa tai Tokiossa voivat Charltonin mukaan hyötyä tilanteesta.

Seurauksena voi olla loppuhintojen nousu maailmanlaajuisesti, mikäli Persianlahden lentoyhtiöt poistuvat pysyvästi markkinoilta.