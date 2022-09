Tästä syystä Suomi ei valmistele venäläisten maahantulokieltoa

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo Twitterissä, miksi Suomi ei valmistele venäläisten maahantulokieltoa.

Viron Ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik ihmetteli perjantaina, miksei Suomi liittynyt Baltian maiden ja Puolan päätökseen rajoittaa venäläisten maahantuloa silloin, kun heillä on toisen EU-maan myöntämä viisumi.

– On valitettavaa, että muut jäsenvaltiot eivät ole osoittaneet vahvempaa solidaarisuutta, vaikka ne tunnustavatkin rajavaltioiden turvallisuushuolet. EU:n ja Venäjän välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen keskeyttäminen on askel oikeaan suuntaan, mutta ei riittävä, Raik kommentoi.

Jussi Tannerin mukaan viranomaisten on aina noudatettava lakia, ja katsoo, että yhden kansalaisuuden yleinen viisumi- tai maahantulokielto ei olisi yhteensopiva Suomen lain kanssa.

Tanner vetoaa oikeusvaltioperiaatteeseen: periaate edellyttää, että jokainen viisumihakemus ja rajalla oleva henkilö on arvioitava tapauskohtaisesti laissa asetettujen kriteerien mukaan, ”ei kollektiivisesti tai mielivaltaisesti”.

Tanner näkee, että yleisellä venäläisten maahantulokiellolla ei olisi merkittäviä turvallisuusvaikutuksia Suomelle.

– Suomen viranomaiset eivät ole sitä mieltä, että jokainen Venäjän kansalainen muodostaisi uhan yleiselle järjestyksellemme tai turvallisuudellemme. Jotkut ihmiset tekevät niin, mutta nämä uhat voidaan lieventää parhaiten muilla pakkauksen työkaluilla.

Koronavirusepidemian aikana Suomessa rajoitettiin maahantuloa. Tannerin mukaan tilanne oli silloin erilainen, koska maahantulijat saattoivat aiheuttaa terveysriskin. Siksi käytössä olivat eri työkalut kuin nyt.

Suomi on kuitenkin rajoittanut venäläisten maahantuloa jonkin verran: turistiviisumeja myönnetään enää kymmenen prosenttia aiemmasta määrästä. Tanner sanoo myös, että Suomi aikoo noudattaa EU:n uusia ohjeita viisumeissa.

I’m puzzled about Finland not joining the fresh decision by Baltic states and Poland to restrict entry of Russian tourists with Schengen visas issued by other EU member states. Finland refers to legal considerations, which I find unconvincing./1🧶

Why is Finland not preparing an entry ban – or a visa ban – for Russian citizens? I try to explain. Public authority must always strictly observe the law, and we don’t think a blanket visa ban (or entry ban) for one nationality is compatible with the law. 1/6 https://t.co/ongVgKL60a

