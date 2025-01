Tästä syystä rahastoja on suljettu ja lunastuksia rajoitettu

OP on sulkenut kaksi kiinteistösijoitusrahastoaan. Kauppalehden mukaan myös Mandatum sulki AM Suomi Kiinteistöt II -rahastonsa jo vuosi sitten. Rahasto on suljettuna edelleen ja voi ottaa vastaan lunastus- ja merkintätoimeksiantoja vasta sitten, kun markkinoiden toiminta on ”riittävässä määrin” palautunut normaaliksi. Koska näin ei ole käynyt, lunastukset pysyvät jäässä.

Myös eQ, Evli, S-Pankki ja Ålandsbanken ovat hankalan markkinatilanteen takia kertoneet eriasteisista lunastusrajoituksista ja lunastusten maksuaikojen siirroista. MTV kertoi torstaina, että yhteensä seitsemän rahastoa on suljettuna.

Sijoittajan kannalta tilanne on pelottava, kertoo Yleisradio. Käytännössä lunastusrajoitus on tapa välttää pakkomyynnit. Rahastot eivät halua joutua tilanteeseen, jossa asuntoja jouduttaisiin myymään polkuhinnalla, jotta rahaston jättävät sijoittajat saisivat omansa pois.

– Kaikissa rahastoissahan on se logiikka, että kriisin tullen kannattaisi lähteä ensimmäisenä pois, koska silloin rahastossa on vielä likvidejä varoja, selittää Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen Ylelle.

– Viimeiseksi jäävillä on taas huonompi tilanne, kun jäljellä on enää kohteita, jotka eivät käy kaupaksi.

Kukaan ei tiedä, kuinka kauan tilanne saattaa kestää. Ylen haastattelema Suomen yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus ei usko, että kaikkia suljettuja rahastoja avataan vielä keväällä. Hankalin tilanne on niissä rahastoissa, jotka eivät ole vain rajoittaneet lunastuksia, vaan ovat jäädyttäneet ne. Asuntorahaston avautumista odotellessa voi kulua jopa vuosi.