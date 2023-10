Tästä syystä Hamasin tunnelit ovat valtava haaste Israelin joukoille

Hamas on rakentanut Gazan kaistalle ja erityisesti Gazan kaupungin alle, jättimäisen verkoston tunneleita, joka kooltaan voi vastata jopa puolta New Yorkin metrosta.

Yhdysvaltain sotilasakatemian kaupunkisodankäynnin opetuksen johtaja, majuri (evp.) John Spencer toteaa X-viestiketjussaan, että tunnelit aiheuttavat erittäin ison haasteen Israelin joukoille, mikäli nämä aloittavat maaoperaation Gazassa.

Hamas käyttää tunneleita sekä puolustus- että hyökkäystarkoituksissa. Tunnelien kautta Hamas voi paeta, tarkkailla sekä turvata komentoaan, viestintäänsä, aseistustaan sekä varusteitaan ja kulkea vapaasti eri asemiensa välillä. Hamas on kaivanut tunneleitaan yhä syvemmälle maahan.

– Hyökkäyksissä Hamasin tunnelit mahdollistavat suojatun yllätyshyökkäyksen. Tunnelien kätkemiä raketinlaukaisualustoja voidaan operoida etänä, ja tunneleiden suojista taistelijat voivat hypätä esiin, hyökätä ja painua saman tien takaisin, Spencer selventää.

Hänen mukaansa Israelin puolustusvoimilla on kyllä keinot, välineet ja kokemusta tunnelien löytämiseen, neutralisointiin ja tuhoamiseen, mutta samaan aikaan tätä huipputason kyvykkyyttä haastavat tehokkaasti tunneliverkoston syvyys ja kokoluokka.

– Siellä on haasteita hengittää, nähdä, suunnistaa, viestiä, liikkua sekä ampua ilman erikoisvarusteita. Hamasin tunnelit ovat erittäin kapeita, mikä tekee sisäänpääsystä, liikkumisesta ja taistelemisesta äärimmäisen vaikeaa, Spencer kuvailee.

Lisäksi kyse ei Spencerin mukaan ole vain siitä, että löytää ja tuhoaa tunnelin, vaan pitäisi myös tietää, mitä sisällä on: taistelijoita, räjähteitä, siviileitä, panttivankeja?

Keskusteluketjussa kysytään, miksi tunneleita ei vain täytetä kyynelkaasulla tai vedellä. Spencer huomauttaa, että Egypti on näitä keinoja jo kokeillut oman rajansa ylittävissä tunneleissa, Jerusalem Post kertoi vuonna 2019, että Egypti on laskenut Hamasin tunneleihin muun muassa viemärivettä sekä merivettä.

Maahyökkäyksen alku Gazaan on viivästynyt

Maaoperaation alkamista Gazaan on odotettu sen jälkeen, kun Israel antoi perjantaina päättyneen aikarajan alueen pohjoisen osan evakuoinneille. Jerusalem Post kertoo, että maahyökkäys on viivästynyt eikä näytä siltä, että se välittömästi tapahtuisi.

Lehden mukaan syitä tähän voi löytää useita. Israel saattaa pelätä Hizbollahin hyökkäävän, mikäli omat joukot ovat kiinni muualla, ja toisaalta haluta välttää Hamasin hyökkäyksen kaltainen tiedusteluepäonnistumisen.

Ymmärrys sekä poliittisella että armeijan tasolla on ehkä kasvanut lehden mukaan myös siitä, että kostonhimossa ilman tarkkaa suunnitelmaa tehty vastaisku voisi olla iso virhe. Lisäksi lähteiden mukaan Israelissa oikeastaan kenelläkään ei ole kirkasta näkemystä siitä, mikä olisi Gazan tulevaisuus jos Hamas oikeasti saataisiin kukistettua.

Myös Gazan kasvava siviiliuhrien määrä vaikuttaa tilanteeseen. Mikäli Israel käynnistäisi maahyökkäyksen ja uhrilukemat moninkertaistuisivat, Yhdysvalloilta ja muualta maailmasta tulisi voimakasta painetta päättää hyökkäys.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden varoitti aiemmin Israelia miehittämästä Gazaa.

