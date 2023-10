Hamasin tunnelijärjestelmän sanotaan olevan pituudeltaan lähes puolet New Yorkin metrosta

Gazan alla olevat lukemattomat tunnelit tunnetaan parhaiten käytävinä, joita käytetään tavaroiden salakuljettamiseen Egyptistä ja hyökkäyksiin Gazasta Israeliin.

On myös olemassa toinen maanalainen verkko, jota Israelin puolustusvoimat kutsuu ”Gazan metroksi”, kertoo CNN. Se on valtava tunneleiden labyrintti.

Sitä käytetään ihmisten ja tavaroiden kuljettamiseen, rakettien ja ammusten varastointiin ja valmistamiseen. Niissä on Hamasin komento- ja valvontakeskuksia, jotka ovat pimennössa Israelin armeijan lentokoneilta ja drooneilta.

Hamas väitti vuonna 2021 rakentaneensa 500 kilometriä tunneleita Gazan alle. Tosin on epäselvää, pitääkö luku paikkansa. Jos se on totta, Hamasin maanalaiset tunnelit olisivat hieman alle puolet New Yorkin metrojärjestelmän pituudesta.

– Se on hyvin monimutkainen, erittäin suuri – valtava – tunneleiden verkosto melko pienellä alueella, sanoo Israelin Reichman-yliopiston professori, maanalaisen sodankäynnin asiantuntija Daphne Richemond-Barak.

On myös epäselvää, kuinka paljon tunneliverkosto on maksanut köyhää rannikkokaistaa hallitsevalle Hamasille. Luku on todennäköisesti merkittävä sekä työvoiman että pääoman osalta.

Gaza on ollut Israelin maa-, meri- ja ilmasaarron sekä Egyptin maasaarron alaisena vuodesta 2007, eikä sillä uskota olevan sellaisia massiivisia koneita, joita tyypillisesti käytetään tunneleiden rakentamiseen syvälle maan alle.

Asiantuntijat sanovat, että perustyökaluja käyttävät ihmiset ovat tehneet betonilla vahvistetut tunnelit, joissa on myös sähkö. Israel on pitkään syyttänyt Hamasia siviili- ja humanitaarisiin tarkoituksiin tarkoitetun betonin ohjaamisesta tunneleiden rakentamiseen.

Hamasin kriitikot sanovat myös, että terroristijärjestön valtavat panostukset tunneleihin olisi voitu sen sijaan käyttää pommisuojiin tai varhaisvaroitusverkostoon, kuten rajan toisella puolella Israelissa.