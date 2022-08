Tästä Suomen, Ruotsin ja Turkin neuvotteluissa on kyse

Suomen, Ruotsin ja Turkin virkamiehet kokoontuvat perjantaina keskustelemaan maiden hyväksymän yhteisymmärrysasiakirjan sisällöstä.

Turkki on suhtautunut hyvin kielteisesti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen. Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Toni Alarannan mukaan Turkki on tyytymätön ennen muuta Yhdysvaltain Syyria-politiikkaan.

– Se on tyytymätön ennen muuta USA:n Syyria-politiikkaan. Suomen ja Ruotsin hakemusten jumittaminen on tapa tuoda tämä koko allianssin agendalle.

– Toki myös Suomen ja Ruotsin liberaali suhtautuminen kurdien poliittiseen toimintaan on mukana, varsinkin Ruotsia pidetään laajasti Turkissa PKK:n eurooppalaisena päämajana, Alaranta kirjoittaa Twitterissä.

Tutkijan mukaan Turkin minimitavoite on muuttaa Suomen ja Ruotsin linjauksia. Koko Naton Syyria-politiikan muuttaminen on puolestaan Turkin maksimitavoite.

Suomi, Ruotsi ja Turkki allekirjoittivat kesäkuussa Madridin huippukokouksessa niin sanotun yhteisymmärrysasiakirjan, jossa maat lupaavat ottaa huomioon toistensa turvallisuushuolet.

