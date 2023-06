Päivystyksen numerosta saat apua äkillisiin terveysongelmiin

Kotimaassa lomailevien on hyvä tietää, että soittamalla Päivystysavun maksuttomaan numeroon 116117, saa apua äkillisiin terveysongelmiin.

Palvelu on käytössä kaikkialla muualla paitsi Lapin ja Ahvenanmaan alueella. Lapin hyvinvointialueella suunnitelmissa on ottaa palvelu käyttöön lähitulevaisuudessa.

– On upeaa, että meillä on suurinta osaa suomalaisia auttava julkinen puhelinpalvelu, josta saa luotettavasti tiedon, vaatiiko tilanne päivystyskäyntiä. Maksuttomat hoito-ohjeet saa Päivystysavusta vaikka laiturin nokkaan, sanoo Päivystysapu 116117 –palvelun asiantuntija Taru Tukiainen tiedotteessa.

Päivystysavussa puheluun vastaa terveydenhuollon ammattilainen, joka tekee soittajalle hoidon tarpeen arvioinnin. Soittaja saa luotettavasti tiedon siitä, vaatiiko tilanne päivystyskäyntiä.

– Äkillisissä terveysongelmissa ja oman terveysaseman ollessa kiinni, kannattaa Päivystysapuun soittaa ennen päivystykseen lähtemistä. Näin voi säästää huomattavasti omaa aikaa ja toisaalta vältetään päivystyksen ruuhkautumista, sanoo Tukiainen.

Hätätilanteissa tulee aina soittaa hätänumeroon 112.

Vuonna 2022 Päivystysapuun saapui yli 1,7 miljoonaa puhelua. Vaikka palvelu on ollut suurelle osalle suomalaisista tuttu jo useamman vuoden, kaikki eivät ole vielä löytäneet palvelua. Moni lähtee edelleen päivystykseen ilman soittoa Päivystysapuun.

– On sekä potilaan että terveydenhuollon kannalta harmillista, jos potilasta ei voida ottaa hoidettavaksi päivystyksessä, tai odotusaika venyy pitkäksi tilanteessa, joka olisi voitu hoitaa virka-aikaisissa palveluissa ajanvarauksella, sanoo Tukiainen.

Kesäaikaan monessa päivystyksessä voidaan hoitaa ainoastaan ne potilaat, joiden hoitoa ei voida siirtää seuraavaan arkipäivään.

Toisaalta moni asukas on löytänyt numeron, mutta ei vielä tiedä palvelun käyttötarkoitusta. Palveluun tulee runsaanlaisesti puheluita, joille oikeampi osoite olisi oma terveysasema tai poliklinikka. Päivystysapu on tarkoitettu kiireellisiin terveysongelmiin ensisijaisesti silloin, kun oma terveysasema on kiinni. Päivystysapu palvelee vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä.

– Liian korkeaa kynnystä soittamiseen ei kuitenkaan pidä ottaa. Mikäli oman tilanteen kiireellisyys mietityttää, on parempi kysyä neuvoa Päivystysavun ammattilaiselta”, sanoo Tukiainen.