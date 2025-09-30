Verkkouutiset

Kuva mukista. RUOKAVIRASTO

Tästä mukista voi irrota vaarallisia metalleja – lopeta käyttö heti

  • Julkaistu 30.09.2025 | 16:46
  • Päivitetty 30.09.2025 | 16:46
Tuote on ollut myynnissä kesäkuusta 2024 alkaen.
Erä metallimukeja vedetään myynnistä niissä ilmenneiden turvallisuuspuutteiden takia. Ruokavirasto kertoo asiasta tiedotteessa.

Takaisinveto koskee metallista Teenage Mutant Ninja Turtles -teemaista metallimukia, jota on myyty yhdessä avaimenperän kanssa. Tuotetta on ollut myynnissä kesäkuusta 2024 alkaen Veljekset Keskinen Oy:llä eli Tuurissa sijaitsevassa Keskisen kyläkaupassa.

Maahantuojana toimiva Akowest on saanut tavarantoimittajaltaan ilmoituksen, että samankaltaisesta mukista (eri kuvio) on mitattu liikaa irtoavia raskasmetalleja. Myöskään tämä Suomeen tuotu muki ei tavarantoimittajan mukaan täytä lainsäädännön vaatimuksia. Juuri tätä tuotetta koskevia tutkimustuloksia ei ole ilmoitettu.

Akowest pyytää tuotetta ostaneita kuluttajia lopettamaan tuotteen käytön ja hyvitystä varten palauttamaan tuotteen ostopaikkaan.

Maahantuojan ja ostopaikan yhteystiedot ovat löydettävissä Ruokaviraston sivuilta.

