Verkkouutiset

Kiipeilyvarusteita vedetään myynnistä, voi aiheuttaa kuolemanvaaran

Viranomainen kehottaa poistamaan tuotteet käytöstä välittömästi.
Takaisinveto koskee useita tuotteita. TUKES
Takaisinveto koskee useita tuotteita. TUKES

Lukuisia kiipeilyvälineitä vedetään myynnistä niissä ilmenneiden turvallisuuspuutteiden takia. Pahimmillaan puutteet voivat aiheuttaa käyttäjälleen kuoleman. Asiasta varoittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Takaisinveto koskee Petzl-merkkisiä kiipeilyvarusteita. Takaisinvedettävien tuotteiden joukossa ovat seuraavat tuotteet:

– Simba climbing, Simba Park, Swan Easyfit Stainless ja Swan Easyfit steel -valjaiden kaikki eränumerot alle 26A xxxxxxx xxx.

– Canyon Guide -valjaat C086BA00 ja C086BA01, joiden sarjanumero on alle 23J 9999999 999

– Nomic U021AA00 ja Ergonomic U022AA00 -kiipeilyvaruste

Kaikki edellä mainitut tuotteet on poistettava käytöstä välittömästi. Tuotteiden vastuuyritys Petzl Nordic AB antaa tarkempia tietoja takaisinvedosta ja toimintaohjeista verkkosivuillaan.

