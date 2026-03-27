Kiipeilyvarusteita vedetään myynnistä, voi aiheuttaa kuolemanvaaran

Lukuisia kiipeilyvälineitä vedetään myynnistä niissä ilmenneiden turvallisuuspuutteiden takia. Pahimmillaan puutteet voivat aiheuttaa käyttäjälleen kuoleman. Asiasta varoittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.
Takaisinveto koskee Petzl-merkkisiä kiipeilyvarusteita. Takaisinvedettävien tuotteiden joukossa ovat seuraavat tuotteet:
– Simba climbing, Simba Park, Swan Easyfit Stainless ja Swan Easyfit steel -valjaiden kaikki eränumerot alle 26A xxxxxxx xxx.
– Canyon Guide -valjaat C086BA00 ja C086BA01, joiden sarjanumero on alle 23J 9999999 999
– Nomic U021AA00 ja Ergonomic U022AA00 -kiipeilyvaruste
Kaikki edellä mainitut tuotteet on poistettava käytöstä välittömästi. Tuotteiden vastuuyritys Petzl Nordic AB antaa tarkempia tietoja takaisinvedosta ja toimintaohjeista verkkosivuillaan.