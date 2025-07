Tässä ovat Venäjän kuunteluasemat Itämeren ympärillä

Venäjän sisäisen turvallisuuden palvelu FSB on perinyt useita Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu KGB:n käyttämiä kuunteluasemia. Niiden toimintaa hallinnoi FSB:n alaosasto nimeltä 16. keskus. Sen alaisuudessa toimii kymmenen viisinumeroisella koodilla toimivaa yksikköä, joista jokainen vastaa kuunteluasemasta. Asemista kaksi sijaitsee varsin lähellä Suomea.

Näitä yksiköitä koskevien julkisesti saatavilla olevien asiakirjojen ja satelliittikuvien perusteella FSB:n kuunteluasemien ensisijainen tehtävä on siepata sekä ulkomaisten siviili- että sotilasyksiköiden lähettämää arkaluontoista puheliikennettä (COMINT). Asemat koostuvat yleensä erikokoisista tutkista, tankoantenneista sekä parabolisista antenneista, jotka on suunniteltu sieppaamaan geostationaarisella kiertoradalla sijaitsevien satelliittien (SATCOM) signaaleja. Joissakin on ympyrään sijoitettuja antenniryhmiä (CDAA), joiden sanotaan pystyvän seuraamaan signaaleja jopa 15 000 kilometrin etäisyydeltä. Vaikka laajat ja kehittyneet salausmenetelmät monimutkaistavat signaalien tulkintaa, 16. keskus todennäköisesti sieppaa salattuja viestejä ja pyrkii murtamaan niiden salausavaimet.

Suomeen rekisteröity ja Suomessa asuvan ranskalaismiehen johtama Checkfirst on kartoittanut FSB:n 16. keskuksen toimintaa ja yksiköitä tunnistamalla julkisista lähteistä keskuksen yksiköiden käyttämät tunnukset.

Osa neuvostoaikaisista kuunteluasemista on myös lakkautettu. Esimerkiksi vielä vuonna 1983 Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA kertoi Liettuan Kaunasissa sekä Ukrainan Ternoplilissa ja Dobroaleksandrivkassa sijainneista kuunteluasemista. Kenties eksoottisin kuunteluaseman sijainti löytyi neuvostoaikoina Kuubasta. Nykyään tämän Kuuban-yksikön perillinen, FSB:n 16. keskuksen yksikkö 03110 toimii tiettävästi Sotšin lähellä.

Suomea lähimpänä sijaitseva kuunteluasema on nimeltään yksikkö 61240. Se perustettiin jo vuonna 1940 Krasnoje Seloon hiukan Pietarista etelään. Etäisyyttä Suomen rajalle Vainikkalan tienoille on alle 200 kilometriä ja Viron rajalle alle 100. 1980-luvulla CIA kuvaili Krasnoje Selon asemaa pienehköksi, ainakin verrattuna muihin KGB:n kuunteluasemiin. Nyt Checkfirst päättelee, että kuunteluaseman tehtävänä on satelliitti- ja radioliikenteen sieppaaminen Pohjoismaista. Mutta kiistatta sijainti Suomenlahden pohjukan lähellä mahdollistaa myös Itämeren eli ”Naton sisämeren” viestiliikenteen tarkkailua.

Toinen lähialueiden kuunteluasema sijaitsee Suomesta katsottuna Krasnoje Seloa kauempana Pihkovassa alle 40 kilometrin päässä Viron rajasta. Suoraan Pihkovasta linnuntietä pohjoiseen häämöttää Kotka noin 190 kilometrin päässä. Pihkovan yksikkö 49911:n mielenkiinnon kohteeksi on antennien suuntimien perusteella epäilty Inmarsatin GX5-satelliitin liikennettä.

Kiinnostava on myös Kaliningradissa sijaitseva kuunteluasema eli yksikkö 83521. Se sijaitsee Verbnoessa eikä kovinkaan kaukana Liettuan Klaipedasta.

Muut FSB:n 16. keskuksen kuunteluasemat sijaitsevat Vladivostokin lähellä, Habarovskissa Kiinan rajan lähellä, eteläisessä Moskovassa Tsaritsynossa, Zavalipevossa Moskovasta etelään, Saratovissa yhtä kaukana Ukrainan kuin Kazakstanin rajasta, Temryukissa lähellä Krimiä.

Näiden FSB:n kuunteluasemien lisäksi sotilastiedustelu GRU:lla on myös oma kuunteluasemien verkostonsa, joka keskittyy sotilaallisen viestiliikenteen sieppaamiseen. Asiantuntijoiden mukaan GRU:n Zvezdaksi (tähti) kutsuttuun kuunteluasemaverkostoon on tunnistettu kuuluvan ainakin yhdeksän yksikköä, joista neljä on ollut olemassa jo neuvostoaikoina.

Tunnetuista GRU:n kuunteluasemista kaksi sijaitsee Moskovan lähellä, yksi kaukoidässä Primorskissa, yksi Pietarista etelään Toivorovossa, yksi eteläisen Siperian Irkutskissa, yksi Kaliningradissa, yksi Tšukotkassa lähellä Alaskaa, yksi Krimillä Sevastopolissa ja yksi Krimiltä itään Etelä-Venäjän Stavropolissa.

Viime vuosina Venäjä on hyökkäyksestään Ukrainaan huolimatta panostanut myös arktiseen alueeseen. Suomen rajan lähellä pohjoisessa sijaitsevan Alakurtin sotilaallisia kyvykkyyksiä on vahvistettu. Tiedossa ei toistaiseksi ole, onko alueella myös kuunteluasema, mutta ainakin pohjoisen rajan läheisyydessä tutkakyvykkyyttä on parannettu. Talvella kävi ilmi, että Raja-Joosepista pohjoiseen Petsamon piirissä suunnilleen Inarin korkeudella, noin viiden kilometrin päähän Suomen rajasta sijaitsevaan Iivaaraan on asennettu uusi, tehokas tutka.