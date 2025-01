Suomen rajan tuntumaan nousi iso tutka

Venäjä on sijoittanut uusia, tehokkaampia tutkia lähelle Suomen rajaa, kertoo Barents Observer. Raja-Joosepista pohjoiseen Petsamon piirissä suunnilleen Inarin korkeudella sijaitsee Venäjän puolella noin viiden kilometrin päässä Suomen rajasta Iivaara, venäjäksi Ij-vara. Se jää lähelle mutkaa, jossa Suomen ja Norjan rajat kohtaavat. Norjan rajalle on matkaa noin 13 kilometriä.

Barents Observerin mukaan Iivaaraan on viime vuosien aikana hankittu uudet, huipputehokkaat tutkat. Vuonna 2018 otetussa satelliittikuvissa niitä ei ollut, mutta vuonna 2022 kaksi vaaleaa suojakuorta näkyi jo selkeästi.

Lehti pitää todennäköisenä, että Iivaaraan on sijoitettu ainakin Nebo M -tutka. Nebo-M on verrattain uusi järjestelmä. Ensimmäinen tutka otettiin Venäjän asevoimien käyttöön vasta 2017. Pitkän kantaman tutkajärjestelmä pystyy venäläislähteiden mukaan havaitsemaan kohteita jopa noin 600 kilometrin etäisyydeltä. Sen väitetään kykenevän seuraamaan ballistisia ohjuksia ja jopa häivelentokoneita. Barents Observerin mukaan Iivaara on 264 metriä korkea. Tutkat on sijoitettu tietenkin sen korkeimpaan kohtaan.

600 kilometrin kantaman sisälle lännessä ja pohjoisessa Iivaarasta jäävät niin Norjan Kirkkoniemi (100 kilometriä), Sodankylän Jääkäriprikaati (190 km), Puolustusvoimien toiminnot Rovaniemellä (300 km) kuin Ivalon rajajääkärikomppania (70 kilometriä).

Tätä Venäjän asevoimien tutka-asemaa ja sen olosuhteita on päivitetty muutenkin viime vuosina, kertoo Barents Observer perustuen havaintoihinsa siellä palvelleiden sotilaiden sosiaalisen median keskusteluista. Siellä palvelevien tiloja on kunnostettu, ja uusia suksiakin hankittu.