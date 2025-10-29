Tässä ovat ”nollaajat”: Näin Venäjän sotilaat rääkkäävät toisiaan

Riippumaton venäjänkielinen Vjorstka on julkaissut listan yli sadasta Venäjän armeijan sotilaasta, joita syytetään tovereidensa laittomista teloituksista. Listalla on Venäjän asevoimien yksiköiden komentajia sekä surmien suoria tekijöitä. Ainakin viidelle nimetylle on myönnetty Venäjän federaation sankarin arvonimi. Osa esitellyistä on antanut komentoja omien sotilaiden teloittamiseksi, osa suorittanut teloituksia käytännössä.

Julkaisun tietokannassa on 101 nimeä. Sivuston mukaan uskottavia syytöksiä omien tappamisesta liittyy ainakin 150 sotilaaseen, mutta todelliset luvut ovat lähes varmasti paljon suuremmat. Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alusta lähtien sotilassyyttäjänvirasto on vastaanottanut noin 12 000 valitusta sotilashenkilöstöön kohdistuneista laittomista kostotoimista, ja määrä on noussut jyrkästi vuoden 2023 jälkipuoliskolta alkaen. Vain harva ilmoitus kuitenkaan johtaa mihinkään.

Venäjän asevoimissa oman sotilaan telottamista kutsutaan ”nollaamiseksi”. Sitä on tehty ampumalla, pahoinpitelemällä, jättämällä haavoittuneita hoitamatta, kiduttamalla, jopa omilla lennokeilla.

Osa Vjortskan luettelossa olevista esitellään oikeilla nimillään ja kasvoillaan, osasta on vain taistelijanimi. Sivusto on koonnut luetteloon teloittajakohtaisesti silminnäkijä- ja muita todistajakertomuksia, jotka ovat raastavaa luettavaa. Esimerkiksi ”nollaaja” numero 78, Zarya, on 55. prikaatin sotilasyksikön 55115 lääkintävastaava. Kuvassa hymyilee kaunis, tumma nainen, jonka oikea nimi on Valeria Raskolnikova. Silminnäkijäkertomusten mukaan Raskolnikova keräsi haavoittuneilta pois heidän saamiaan korvauksia samassa yksikössä työskennelleelle miehelleen. Ilman rahaa ei tullut hoitoa.

Numero 49, taistelijanimi Pesukarhu, eli Jevgeni Valerievitš Fedotov oli panssarijoukkojen kouluttaja. Hän nollasi toisia sotilaita mutta ei varmistanut, että he olivat kuolleet. Niinpä hänet itsensä nollattiin teloitustyyliin ampumalla takaraivoon. Poikkeuksellisesti Pesukarhulle myönnettiin vielä kuoleman jälkeen mitali ja hänet haudattiin sankarina.

Numero 86, Iva eli Dmitry Valerievitš Ivotskin, toiminut palkka-armeija Hawkissa. Todistajan kertomuksen mukaan hän hakkasi toisen sotilaan hengiltä, häpäisi ruumiin ja valokuvasi häpäisyn.

Numero yksi, Pioneeri eli Jevgeni Borisovitš Ladnov toimi rykmentinkomentajana ja ehti saada sotilasuransa aikana ainakin viisi mitalia neuvokkuudesta ja rohkeudesta. Ladnov antoi henkilökohtaisesti pataljoonankomentajille määräyksiä tappaa tehtävistä kieltäytyneitä. Saatuaan komennettavakseen vankeja hän kokosi joukot ja puhutteli heitä seuraavasti: Mitä te oikein olette, huorat, pelkkä joukko vankeja. Miksi niin moni teistä on vielä elossa? Mitä useampi teistä kaatuu, sitä enemmän tähtiä minä saan olkahihnoihini. Te olette pelkkää lihaa, pelkkiä numeroita. Olen tuhonnut teikäläisiä jo kaksi rykmenttiä ja teidät tuhotaan syksyyn mennessä. Vien vaimoillenne ilmoitukset hautaamisestanne ja sitten nain vaimojanne.

Eversti Ladnov kuoli loppusyksystä 2024. Venäjän asevoimien mukaan hän kaatui tykistökeskityksessä Luhanskissa lähellä Kreminnaa, mutta hänen alaisuudessaan palvelleiden kesken on liikkunut huhuja siitä, että todellisuudessa hänet olisivat ampuneet kohteluunsa kyllästyneet alaiset.