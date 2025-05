Tässä on yrittäjien mielestä Suomen elinvoimaisin maakunta

Pohjanmaa on yrittäjien mielestä Suomen elinvoimaisin maakunta. Toiseksi yrittäjät valitsivat Pirkanmaan ja kolmanneksi Päijät-Hämeen. Asia ilmenee Suomen yrittäjien toteuttamasta elinvoimabarometrista, johon vastasi yli 4 000 yrittäjää.

Kärkikolmikon jälkeen elinvoimaisimmat maakunnat olivat vastausten perusteella Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Kaikkein heikoimmaksi elinvoima arvioitiin Kanta-Hämeessä, Etelä-Savossa ja Kainuussa.

Taloustutkimus kysyi barometrissa yrittäjiltä yrityksen kotimaakunnan elinvoimasta. Mitattavia kategorioita oli kolme: elinvoima, verkostoituminen ja johtaminen. Kysely tehtiin 3. helmikuuta -31. maaliskuuta 2025. Kysely tehdään vuorovuosin kuntien yrittäjämyönteisyyttä mittaavan yrittäjien kuntabarometrin kanssa.

– Alueen elinvoima on yrityksille tärkeä asia. Elinvoima on hyvän kierre, joka lisää houkuttelevuutta investoida ja työllistää. Siksi siihen kannattaa panostaa julkisen sektorin ja yritysten yhteistyöllä, Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

– Yrityksen on helpompi rakentaa omaa kilpailuetuaan, kun alueella on vahva elinvoima, joka on monen tekijän summa. Siihen vaikuttavat luontaisten tekijöiden kuten sijainnin lisäksi maakunnan kehitys, saavutettavuus, palvelut, imago, kyky verkostoida, yritysten yhteistyö sekä keskenään että oppilaitosten kanssa, yrityslähtöinen päätöksenteko ja selkeä elinvoiman johtajuus, hän listaa.

Yrittäjät kannustaa maakuntia ja niiden toimijoita panostamaan elinvoiman rakentamiseen, koska se helpottaa yritysten menestymistä sekä tuo työpaikkoja ja investointeja.

– Elinvoiman rakentaminen ei vaadi taikatemppuja mutta ei tule myöskään ilman työtä ja vaivaa. Siihen pitää panostaa yritysten ja julkisen sektorin yhteistyössä, Pentikäinen kannustaa.

– Elinvoiman rakentaminen ei ole projekti vaan prosessi, joka on jatkuvaa työtä. Siinä pitää elää ajassa, huomioida maailman muutokset, oman yrityskentän kehitys ja panostaa omiin vahvuuksiin, hän sanoo.