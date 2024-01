Tässä on Vladimir Putinin salattu vanhin tytär – miljardin ruplan tulot parissa vuodessa

Venäjän diktaattori Vladimir Putinin vanhimmaksi tyttäreksi tiedetty Maria Vorontsova on tienannut vuosina 2019-2022 ainakin vajaat miljardi ruplaa eli noin kymmenen miljoonjaa euroa bisneksillä, jotka kytkeytyvät Putinin lähipiiriin. Asia ilmenee vangitun oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin tiimin selvityksestä (alla).

Vorontsovan tulot ovat pääosin peräisin NOMEKO-nimisestä terveysalan yrityksestä. Putinin tytär on kirjattu erääksi yhtiön perustajista ja sen johtokunnan jäseneksi vuonna 2019.

Navalnyin tukijoiden tutkimusten perusteella NOMEKO:n tulos on pitkälti peräisin yhteistyöstä Sogaz-nimisen venäläisyhtiön kanssa. Eräs sen omistajista on Putinin läheinen ystävä, Venäjän eliitin pankkiiriksi luonnehdittu Juri Kovaltshuk. Jotkut Venäjä-tuntijat ovat jopa luonnehtineet Kovaltshukia Venäjän ”todelliseksi kakkosmieheksi”. Kovaltshukin nimi on noussut toistuvasti esiin Putinin yksityiselämää ja salattua jättiomaisuutta koskevissa paljastuksissa.

Radio Free Europen mukaan Sogaz on tukenut Putinin lähipiiriläisiä taloudellisesti. Yhtiö on kytketty esimerkiksi diktaattorin turvallisuudesta vastaavan FSO:n johtajiin ja korkeisiin venäläispäättäjiin. Sogazin tarkoituksena näyttäisikin olevan varojen kanavointi Venäjän eliitille.

Endokrinologiksi kouluttautunut Maria Vorontsova saa massiivisten NOMEKO:n tulojensa lisäksi hieman yli tuhannen euron kuukausipalkkaa Moskovan yliopistolta. Hänet on kirjattu yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opettajakuntaan.

Diktaattorin tyttären siirtyminen NOMEKO:n riveihin on mitä ilmeisimmin ollut hyväksi bisneksille. Venäläisen oppositiomedia Mozhem Objasnitin aiemman selvityksen mukaan yritys ei tehnyt lainkaan voittoa vielä vuonna 2018.

Vorontsovalla on Putinin toisen tunnetun tyttären Katerina Tihonovan tapaan mitä ilmeisimmin valtava kiinteistöomaisuus. Itsenäisiin venäläismedioihin vuosien varrella tihkuneet paljastukset kattavat todennäköisesti kuitenkin vain pienen osan naisten varallisuudesta.

Maria Vorontsovan on väitetty olleen ainakin aiemmin naimisissa hollantilaisen rakennusinsinööri Jorrit Faassenin kanssa. Faassen on kiistänyt väitteitä mediassa.

Tätä nykyä Vorontsova on taas tiettävästi naimisissa venäläisen Jevgeni Nagornin kanssa. Heillä on itsenäisten venäläismedioiden tutkimusten mukaan yhteinen arvoasunto Moskovan keskustassa.

Kreml on pyrkinyt pitämään Vladimir Putinin perhe-elämän visusti salassa. Diktaattorilla on Tihonovan ja Vorontsovan lisäksi väitetty lapsi ex-rakastajansa Svetlana Krivonogihin kanssa sekä mahdollisesti parikin lasta nykyisen puolisonsa Alina Kabajevan kanssa.

Verkkouutiset kertoo Vladimir Putinin vähän tunnetusta yksityiselämästä alta löytyvässä jutussa.

