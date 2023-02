Vladimir Putinin salaisuuksia julki: Rakastaja elää lasten kanssa presidentin asunnolla

Venäjän diktaattori Vladimir Putinin salatuksi puolisoksi jo vuosikausia uskottu entinen olympiavoimistelija Alina Kabajeva asuu Putinin Valdain asunnolla presidentin jälkikasvuksi uskottujen alaikäisten lastensa kanssa. Kabajeva omistaa myös tiettävästi Venäjän suurimman asuinhuoneiston Sotshissa. Tämä ja muita uusia paljastuksia Putinista sisältyy itsenäisen venäläismedia Proektin jättiselvitykseen (video alla).

Useisiin lähteisiin ja toimittajien hankkimiin asiakirjoihin perustuvassa selvityksessä keskitytään pariskunnan yhteiseen elämään ja Putinin lähipiirin omaisuusjärjestelyihin.

Eräs Proektin lähteistä kuvailee Putinille tärkeiden ihmisten välittävän ensin tarpeensa ”presidentin vasalleille” kuten oligarkeille Arkadi Rotenbergille ja Juri Kovaltshukille. Sitten he käyttävät Kyprokselle rekisteröidyn Ermira-nimisen yhtiön varoja hankintojen tekemiseen. Jutun mukaan näin toimittiin esimerkiksi vuonna 2011, kun neljä asuntoa Sotshiin rakennetusta luksustalosta hankittiin ”voimistelijana” Kremlin sisäpiirissä tunnetulle Alina Kabajevalle ja hänen läheisilleen.

Osa asunnoista on rekisteröity Kabajevan isoäiti Anna Zatsepilinalle. Helikopterikentällä varustettu jättimäinen kattohuoneisto taas päätyi omistajaketjun kautta Proektin mukaan lopulta Kabajevalle itselleen. Kyseessä on tiettävästi Venäjän suurin asuinhuoneisto. Asunnon häkellyttävään ylellisyyteen voi tutustua alta löytyvältä videolta noin puolen tunnin kohdalta. Kun kattohuoneistoa esiteltiin mahdollisille ostajille vuonna 2011, arvioitiin sen olevan noin 15 miljoonan dollarin hintainen.

Valtava omaisuus

Sotshin asunnot ovat vain pieni osa Alina Kabajevaan linkitetystä kiinteistöomaisuudesta. Proektin mukaan Vladimir Putinin salarakkaalla on erilaisia kiinteistöjä ja asuntoja ainakin noin 120 miljoonalla dollarilla eli noin 113 miljoonalla eurolla. Miljardööri Juri Kovaltshukin mediayhtiö National Media Groupin hallituksen puheenjohtajana toimiva Kabajeva tienaa venäläismediassa aiemmin olevien tietojen mukaan lisäksi tehtävässään noin 10 miljoonaa euroa vuodessa. Kabajevalla on myös käytössään Putinin lähipiiriläisiin liitettyjä lentokoneita ja helikoptereita, massiivinen huvijahti ja huvila Sveitsissä.

Löydökset ovat linjassa aiempien venäläisselvitysten kanssa. Verkkouutiset kertoi esimerkiksi tässä jutussa tutkivan journalismin hanke Dossierin paljastuksista, joiden perusteella Putinin ”Suomi-oligarkkina” tunnettu Gennadi Timtshenko on ollut suuressa roolissa Kabajevan asioiden järjestelyssä. Jutussa Timtshenkoa kutsuttiin erääksi Putinin ”ihmislompakoista”.

Salatut lapset?

Proekt kertoo jutussaan selvittäneensä ensi kertaa, kuinka Vladimir Putinin ja Alina Kabajevan yhteinen elämä on järjestetty.

Pariskunnan suhteen on kerrottu alkaneen mahdollisesti jo vuonna 2008. Putin ja hänen pitkäaikainen vaimonsa Ljudmila Putina kertoivat avioerostaan julkisesti vuonna 2013. Putinin uskotaan olleen ennen Kabajevaa suhteessa Svetlana Krivonogihin kanssa. Pariskunnalla on myös väitetysti salattu tytär. Tämän uskotaan selittävän muun muassa siivoojana työskennelleen naisen ällistyttävän nousun köyhyydestä Kremlin sisäpiiriin kytkeytyväksi monimiljonääriksi. Verkkouutiset kertoo Krivonogihin salatusta omaisuudesta tässä jutussa.

Aivan kuin Krivonogihin kohdalla aikanaan, on suhde Alina Kabajevaan pyritty pitämään poissa näkyvistä. Proektin haastattelemat kymmenkunta entistä ja nykyistä venäläispäättäjää kertovat, etteivät he ole koskaan nähneet pariskuntaa yhdessä.

Esimerkiksi eräs Putinin laskettelulomia Sothsissa usein todistanut liike-elämän vaikuttaja sanoo, ettei diktaattori ole ikinä tuonut Kabajevaa sinnekään.

Selvityksen perusteella Kabajevan henkilökohtaiset avustajat ovat kuitenkin tehneet tiuhaan junamatkoja presidentin Valdain huvilan lähellä sijaitseville asemille.

Myös muu todistusaineisto ja lähteiden antamat tiedot viittaavat siihen, että Putin ja Kabajeva viettävät yhteiseloaan juuri Valdaissa.

Proekt on onnistunut hankkimaan huvilakompleksin rakennustyömaalla työskennelleen lähteen vuonna 2005 ottamia kuvia paikalta. Ne löytyvät videolta noin 50 minuutin kohdalta. Kuvat on julkaistu ensi kertaa. Niissä näkyvät muun muassa Putinin makuuhuone ja kullalla sisustettu ”yökellari” juhlimista varten.

Proektin lähteiden mukaan Valdain tiluksille on sittemmin rakennettu luksustalo Kabajevalle ja hänen lapsilleen. Heidän isänsä on väitetysti Vladimir Putin. Lasten määrää tai muita yksityiskohtia ei julkaista, koska he ovat tiettävästi kaikki yhä alaikäisiä. Kabajevan talon rakennustyöt aloitettiin jutun mukaan vuonna 2020.

Venäläismedian lähteet kertovat, että paikalla on jatkuvasti lapsia. Valdain huvilan vanhalle helikopterikentälle on myös pystytetty ainakin kesällä 2020 ja 2021 väliaikainen karting-rata. Läheisen metsän suojissa oli taas vuosina 2016-2020 leikkipuisto.

Mystinen junarata

Venäläismediat ovat kertoneet Vladimir Putinin matkaavan nykyisin yhä useammin Venäjän sisällä erikoisvalmisteisella junalla. Proektin mukaan salaisten yksityisasemien ja rautatieyhteyksien verkostoa on rakennettu Kremlin eliitin käyttöön jo vuosikausia.

Pakallisten asukkaiden mukaan Putin matkaa junalla usein myös Valdaihin. Tätä varten on pystytetty oma vartioitu asemansa. Sitä ei reportaasin mukaan ollut vaikea löytää. Paikka näkyy satelliittikuvissakin. Putinin kerrotaan siirtyvän asemalta huvilalle helikopterilla. Aluelle tuotiin vuodenvaihteessa ilmatorjuntajärjestelmä. Verkkouutiset kertoi asiasta aiemmin tässä jutussa.

Proektin mukaan vastaavia salaisia junayhteyksiä on rakennettu myös presidentin muille lempihuviloille Sotshiin ja Novo-Ogarjovoon. Putin on tiettävästi viettänyt koronapandemian alettua yhä enemmän aikaa eristyksissä juuri Valdaissa.