Täsmäisku räjäytti tehtaan ilmaan Venäjällä

Satelliittikuvat paljastavat Ukrainan onnistuneen vaurioittamaan vakavasti Venäjällä sijaitsevaa asejärjestelmien elektroniikkakomponentteja valmistavaa tehdasta.

Isku kohdistui Suzemkan kaupungissa sijaitsevaan OAO Strelan komponenttitehtaaseen. Vain kymmenisen kilometriä Ukrainan vastaisesta rajasta sijaitsevaan tehtaaseen iskettiin tiettävästi yhdysvaltalaisella Himars-ohjusjärjestelmällä.

Verkkosivuillaan OAO Strela kertoo valmistavansa muun muassa muuntajia ja radiojärjestelmiä. Yritys ylpeilee tekevänsä yhteistyötä alan johtavien puolustus- ja ilmailualan toimijoiden kanssa.

Militarnyi kertoo yrityksen rakentavan komponentteja ainakin tutkia valmistavalle Ferrit-Domille, sotilaskommunikaatiojärjestelmiä valmistavalle Elektropriborille sekä Shahed-kamikazedrooneja ja Tor-ilmatorjuntaohjuksia valmistavalle Kupolille.

Yrityksen toimintaedellytykset heikentynevät ainakin lähitulevaisuudessa, sillä ohjusiskun jälkimainingeissa kuvatuissa videoissa näkyy taivaalle nousevia suuria mustia savupilviä sekä liekkejä.

Myös satelliittikuvat kertovat iskun olleen tuhoisa. Kuvien perustella ainakin tehtaan päärakennus sekä varasto ovat tuhoutuneet.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun tehdas on joutunut iskun kohteeksi. Marraskuussa tehtaan tuotantolaitos, hallintorakennus sekä toinen varastoista päätyivät myös Ukrainan iskujen kohteeksi. Silloisten iskujen aiheuttamat vauriot ovatkin edelleen näkyvissä satelliittikuvissa.

