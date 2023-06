Täsmäaseen kerrotaan tuhonneen Venäjän arvokkaan komentoajoneuvon

Ukrainan asevoimien kerrotaan tuhonneen Venäjän S-400-ilmatorjuntajärjestelmän komentoajoneuvon Hersonin alueella.

Sosiaalisessa mediassa jaettujen kuvien perusteella ajoneuvo olisi kärsinyt mittavia vaurioita. Ukrainan sanotaan iskeneen alueelle HIMARS-täsmäraketeilla.

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Venäjä on menettänyt arvokkaana pidetyn 55K6A-komentoajoneuvon. Moderneja S-400-ilmatorjuntajärjestelmiä ei ole sijoitettu lähelle etulinjaa, sillä aiemmin vain yhden laukaisuajoneuvon on vahvistettu tuhoutuneen.

Venäjän ilmatorjuntakaluston tappiot kasvoivat huomattavasti viime syksynä, jolloin Ukraina alkoi käyttää Yhdysvaltain toimittamia HARM-tutkaohjuksia. Passiivisella sensorilla varustettu asejärjestelmä hakeutuu kohti vastapuolen tutka-asemia 25–150 kilometrin etäisyydellä.

Iskut alkoivat viime vuoden elokuussa, jolloin Venäjän väitettiin menettäneen muutamassa päivässä yli kymmenen ilmapuolustusjärjestelmää ja tutkalaitetta. Ilmapuolustuksen lamauttamisen uskotaan auttaneen Ukrainaa vapauttamaan Dnepr-joen länsipuoliset alueet Hersonissa loppuvuodesta.

#Ukraine: A Russian 55K6A command post of the S-400 AD system was destroyed by the Ukrainian army in #Kherson Oblast – as claimed, using GMLRS.

It is the first recorded loss of this valuable asset and the second loss of the S-400 component – previously a launcher was destroyed. pic.twitter.com/Mmz9XvYg3T

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 30, 2023