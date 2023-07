Tasavallan presidentti: Nato-ratkaisu tehtiin juuri oikeana aikana

Suomen kannalta on presidentti Sauli Niinistön mukaan suuri päivä, kun maatamme edustava valtuuskunta voi ensimmäistä kertaa osallistua Naton huippukokoukseen puolustusliiton täysjäsenen roolissa.

– Olemme tietysti kokeneet tässä vuoden mittaan jo monta historiallista hetkeä, mutta kyllä ne aina säväyttävät, totta kai. Vaikka olen näissä kokouksissa monta kertaa ollut kumppanin roolissa, onhan tämä ihan toista. Upea tunne. Kiitos kaikille suomalaisille siitä, että me tällaisen ratkaisun osasimme tehdä juuri oikeana aikana, Niinistö sanoi saapuessaan seurueineen kokouspaikalle Liettuan Vilnassa.

Maanantaina saavutettu yhteisymmärrys siitä, että Turkki on lopulta valmis näyttämään vihreää valoa myös Ruotsin jäsenyydelle, on Niinistön mukaan Suomen kannalta erittäin tärkeä uutinen.

– Kyse ei ole vain siitä, että he ovat hyviä ystäviämme ja naapureitamme, vaan heitä myös todella tarvitaan pohjoisen Euroopan turvallisuuden näkökulmasta, hän totesi.

– Olen sanonut, että Suomen jäsenyys ei ole täydellinen ilman Ruotsia. Nyt se sitten toteutuu.

Turkin lisäksi myös Unkari on toistaiseksi pidättäytynyt ratifioimasta Ruotsin jäsenyyttä. Nyt Unkarin taholta on vakuutettu, että kyse on enää puhtaasti teknisestä asiasta, presidentti muistutti.

Huippukokousta isännöivän Liettuan presidentti Gitanas Nauseda arvioi tänään Turkin ja Ukrainan ratifiointiprosessien kestoa kuitenkin laskettavan vielä kuukausissa.

– Kyllä minä vähän ripeämpää aikataulua odottaisin kuin kuukausissa – [ainakaan] monissa, Niinistö kommentoi.

Vankka tuki Ukrainalle

Ukrainalle annettavasta tuesta ja polusta kohti Nato-jäsenyyttä voidaan huippukokouksessa Niinistön mukaan todennäköisesti saavuttaa sellainen lauselma, josta kaikki jäsenmaat voivat olla yksimielisiä.

– Sitten tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, miten presidentti Volodymyr Zelenskyi omalta kohdaltaan asian näkee, kun hän tänne saapuu, Niinistö sanoi.

Venäjän suuntaan huippukokouksen vahva viesti on hänen mukaansa se, että Nato on yhtenäinen ja tukee yhtenäisenä myös Ukrainaa. Hän muistuttaa myös G7-maaryhmän valmistelevan parhaillaan erillisten turvatakuiden myöntämistä Ukrainalle

Presidentti Niinistö johtaa Suomen valtuuskuntaa Naton huippukokouksessa 11.–12. heinäkuuta Vilnassa. Kokouksen keskeisiä teemoja ovat Naton sotilaallinen pelote ja puolustus, jäsenmaiden puolustusinvestointien taso sekä tuki Ukrainalle.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksesta kokoukseen osallistuvat ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ja puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).

Suomelle Vilnan huippukokous on ensimmäinen Naton jäsenmaana. Presidentti Niinistö on johtanut kumppanimaan statuksella huippukokouksiin osallistuneen Suomen delegaatiota edellisen, kesäkuussa 2022 Madridissa järjestetyn kokouksen lisäksi videokokouksessa helmikuussa 2022 sekä 2018 Brysselissä, 2016 Varsovassa, 2014 Walesissa ja 2012 Chicagossa.