Taru Tujunen HS:ssa: Yle remontoitava uusiksi – poliitikkojen rooli ”kestämätön”

Politiikan ja viestintäalan asiantuntija Taru Tujunen katsoo, että Yleisradion omistajuus pitäisi remontoida uusiksi. Nykyinen malli, jossa poliitikot istuvat yhtiön hallinnossa ”valvomassa laitosta, jonka pitäisi vahtia heitä, on kestämätön”, katsoo Tujunen sunnuntain Helsingin Sanomien Media-palstalla.
– Niin kauan, kun vallanpitäjät päättävät Ylen budjetista ja strategiasta, yhtiön yllä leijuu epäilyksen varjo: uskaltaako se purra kättä, joka sitä ruokkii? Ongelma ei ole poliitikoissa eikä toimittajissa. Se on valuvikaisessa rakenteessa.
Tujusen mielestä Suomi on jäänyt jumiin vanhakantaiseen valtioyhtiöajatteluun. Toimivampia malleja löytyy Ruotsista ja Saksasta.
– Poliitikot on siirretty katsomon puolelle.
Suomessa Yleisradion korkein päättävä elin on hallintoneuvosto, jossa on 21 jäsentä, jotka ovat kansanedustajia. Heidät valitsee eduskunta.
Tujunen työskentelee nykyisin Sitrassa vanhempana neuvonantajana. Hän on ollut aiemmin Ellun Kanojen toimitusjohtaja ja työskennellyt kokoomuksen puoluesihteerinä 2006-2014.