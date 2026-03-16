Taru Tujunen HS:ssa: Yle remontoitava uusiksi – poliitikkojen rooli ”kestämätön”

Viestinnän asiantuntijan mukaan nykymallissa yhtiön yllä leijuu "epäilyksen varjo".
Viestintäalan asiantuntija Taru Tujunen. Kuva vuodelta 2017. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN
Viestintäalan asiantuntija Taru Tujunen. Kuva vuodelta 2017. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Politiikan ja viestintäalan asiantuntija Taru Tujunen katsoo, että Yleisradion omistajuus pitäisi remontoida uusiksi. Nykyinen malli, jossa poliitikot istuvat yhtiön hallinnossa ”valvomassa laitosta, jonka pitäisi vahtia heitä, on kestämätön”, katsoo Tujunen sunnuntain Helsingin Sanomien Media-palstalla.

– Niin kauan, kun vallanpitäjät päättävät Ylen budjetista ja strategiasta, yhtiön yllä leijuu epäilyksen varjo: uskaltaako se purra kättä, joka sitä ruokkii? Ongelma ei ole poliitikoissa eikä toimittajissa. Se on valuvikaisessa rakenteessa.

Tujusen mielestä Suomi on jäänyt jumiin vanhakantaiseen valtioyhtiöajatteluun. Toimivampia malleja löytyy Ruotsista ja Saksasta.

– Poliitikot on siirretty katsomon puolelle.

Suomessa Yleisradion korkein päättävä elin on hallintoneuvosto, jossa on 21 jäsentä, jotka ovat kansanedustajia. Heidät valitsee eduskunta.

Tujunen työskentelee nykyisin Sitrassa vanhempana neuvonantajana. Hän on ollut aiemmin Ellun Kanojen toimitusjohtaja ja työskennellyt kokoomuksen puoluesihteerinä 2006-2014.

Punavihreiden puolueiden sisäinen kamppailu kiristyy
SDP:n nykyiset kannatusluvut tuskin kestävät eduskuntavaaleihin asti, tutkimusjohtaja arvioi.
Yli neljäsosa työnantajista on tehnyt paikallisia sopimuksia
Uusista joustoista on sovittu erityisen paljon kaupan ja rakentamisen aloilla.
Kansanedustaja: Tämä jos mikä on sosialismin huipentuma
Marko Kilven mukaan suomalaiset on opetettu siihen, että valtio tukee kaikkia kaikessa.
