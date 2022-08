Tarkka tykistöisku: Venäjän ajoneuvoon suora osuma

Ukrainan asevoimien 45. erillinen tykistöprikaati on julkaissut videon siitä, kuinka sen 62. patteristo pysäytti tulituksellaan venäläisten läpimurtoyrityksen Harkovan alueella.

Ukrainan lennokeilla toimiva ilmatiedustelu (Aerorozvidka) havaitsi hyökkääjän kokoavan joukkojaan ja kalustoaan ukrainalaisasemien valtaamiseksi.

Tykkitulta korjattiin ilmatiedustelun välittämien tietojen mukaan ja näin saatiin venäläisten kalusto tuhottua. Videon lopussa vaikuttaa venäläisvaunuun vaikuttaa kohdistuvan suora osuma.

Video from Ukraine's 45th Artillery Brigade of artillery fire on Russian armored vehicles in Kharkiv Oblast. It looks like there is an almost direct hit at the end.https://t.co/MTJ7Z1MM3q pic.twitter.com/EOjl3VrahG

— Rob Lee (@RALee85) August 4, 2022