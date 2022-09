Tarja Filatov: Sukupuoli ei kerro koko totuutta

Kansanedustaja Tarja Filatovin (sd.) mukaan Suomi on tasa-arvon mallimaa, mutta se ei tarkoita sitä, että voisimme olla tilanteeseen vielä tyytyväisiä.

Hän puhui asiasta eduskunnan täysistunnossa tiistaina pitämässään sosialidemokraattien ryhmäpuheessa hallituksen tasa-arvopoliittisen selonteon lähetekeskustelussa.

– Naisten tulot ovat keskimäärin neljänneksen pienemmät kuin miesten ja palkkaero on 16 prosenttia naisten tappioksi. Pienempiä ansiotuloja seuraavat pienemmät eläkkeet. Yksin asuvat eläkeläisnaiset kuuluvat suurimman köyhyysriskin ryhmään, Filatov sanoo.

Elinajanodotteessa on puolestaan seitsemän vuoden ero miesten tappioksi ja rikas nainen elää keskimäärin jopa 16 vuotta pidempään kuin köyhä mies.

– Syrjäytyneistä nuorista kaksi kolmesta on miehiä.

Filatov huomauttaa, että Suomessa väkivalta on edelleen sukupuolittunutta. Siinä missä naiset kohtaavat perheväkivaltaa miehiä useammin, miehet joutuvat katuväkivallan kohteeksi naisia useammin.

– Esimerkit kertovat, että sukupuolella on merkitystä ja että pelkkä sukupuoli ei kerro koko totuutta. Selonteossa onkin yhtenä kantavana teemana se, että ihmisen asemaan yhteiskunnassa vaikuttaa sukupuolen lisäksi moni muu asia.

Filatovin mukaan tasa-arvopolitiikan tehtävänä on luoda toimintaympäristö, jossa jokaisella ihmisellä on mahdollisuus kasvaa täyteen potentiaaliinsa ja julkisella vallalla on suuri vastuu moninaisten sukupuolten välisen tasa-arvon toteuttamisessa.

– Tasa-arvolaki on sukupuolten välisen tasa-arvon ydintä. Lain toimivuus tarvitsee systemaattista seurantaa ja tehokasta valvontaa. Lisäksi on syytä valmistella tasa-arvolain kokonaisuudistus, jossa painottuu tasa-arvon edistämisen, syrjinnän ehkäisy sekä oikeussuojan ja valvonnan vahvistaminen.

Sukupuolten välisestä epätasa-arvosta Filatov mainitsee esimerkkinä myös sukupuolten väliset palkkaerot.

– Palkka-avoimuutta lisäämällä vähennetään perusteettomia palkkaeroja. Ilman tietoja palkasta ja sen määräytymisen perusteita on vaikea todentaa perusteettomia palkkaeroja.

Siksi hänen mukaansa tarvitaan eriarvoistavien palkkarakenteiden korjaamista, eri alojen töiden vaativuuden uudelleen arviointia sekä palkan vertailua yli työehtosopimusrajojen. Lisäksi tasa-arvosuunnitelmia ja palkkakartoituksia koskevaa sääntelyä tulee selkiyttää.

Filatovin mukaan moderni tasa-arvopolitiikka kunnioittaa miesten ja naisten elämän erilaisuutta, näkee jokaisen yksilön vahvuudet ja osaa hyödyntää niitä.

– Se tunnistaa, että naisten ja miesten elämän riskikohdat ovat erilaiset sekä sen, että naiset tai miehet eivät ole ryhminä sisäisesti yhtenäisiä, vaan epätasa-arvoisuutta esiintyy suhteessa toisiin naisiin tai toisiin miehiin.

