Tappo muuttuu rikokseksi joka ei vanhene – näin lain muutos sai alkunsa

Eduskunnan täysistunnossa puhuttiin hallituksen usealla tavalla kiristämästä kriminaalipolitiikasta. Siihen kuuluu vangin ehdonalaiseen vapauttamisen muuttaminen niin, että henkilö voi olla ensikertalainen vain kerran elämässään.

Kansanedustaja Pauli Kiuru (kok.) kysyi oikeusministeri Leena Mereltä (ps.) keskustelussa oikeudesta syyttää taposta.

Pauli Kiuru teki asiasta ensimmäisen lakialoitteen vuonna 2016. Se uusittiin vuonna 2021.

– Se ei silloin eikä tähän mennessä ole edennyt maaliin. Mutta onko nyt niin, että tämä asia on ministerillä valmistelussa, se on tulossa jonkun hallituksen esityksen mukana eduskunnan käsittelyyn lähiaikoina, ja tämä asia saadaan kuntoon, Pauli Kiuru tiedusteli.

– Nythän on tilanne se, että jos tapat ihmisen ja 20 vuotta on kulunut, niin käytännössä olet vapaa. Siitä asiasta ei voida syyttää, asia on loppuun käsitelty, ja tämä ei minun arvoihini sovi.

Oikeusministeri Leena Meri vastasi muistuttamalla, että ”tappohan on kuitenkin tahallinen henkirikos”. Se siis tällä hetkellä vanhenee, toisin kuin murha.

– Saattaa olla, että se esitys tulee jo ensi viikolla eduskuntaan. Siinä samalla tulee tyttöjen sukupuolielinten silpomisen rangaistusten täsmentäminen. Sitten tulee tämä tapon vanhentumisen poistuminen tahallisen henkirikoksen osalta — siis että sitä voidaan tutkia, jos tulee uutta näyttöä, tunnustamista ja muuta, tekniikatkin myös kehittyvät, Leena Meri vastasi.