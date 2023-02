Tappiot kasaantuvat, ruumisarkkuja lennätetään Siperiaan

Venäläisellä Telegram-kanavalla Ljubit’ Novosibirsk on jaettu video, joka saatetekstinsä mukaan on kuvattu Tolmatševon lentokentällä Novosibirskissä. Kaupunki on puolentoista miljoonan asukkaan Siperian pääkaupunki.

Saatetekstin mukaan varastohalliin on kerätty noin sadan Ukrainassa kaatuneen venäläissotilaan arkut. Vahvistuksen siitä, että kyseessä ovat Ukrainassa kaatuneiden arkut antoivat Etelä-Siperiassa sijaitsevan Hakassian tasavallan viranomaiset, kertoo Taiga-Info.

Videolla näkyy eräässä arkussa hakassialaisupseerin Sergei Jumaševin nimi. Tasavallan viranomaiset vahvistivat Jumaševin kaatuneen Ukrainassa. Samoin Hakassian viranomaiset kertoivat, että Jumašev ja Anatoli Muzykantov kuuluivat Wager-yksityisarmeijaan.

Kuvattuihin arkkuihin on merkitty Hakassian lisäksi muitakin Siperian vähemmistötasavaltoja, kuten Jakutia ja Burjatia.

Появилось видео десятков гробов погибших в «спецоперации» из новосибирского аэропорта Толмачёво. Его опубликовал телеграм-канал «Любить Новосибирск»https://t.co/6g2GAVAz0j pic.twitter.com/VxRCWidh25 — Тайга.инфо (@taygainfo) February 21, 2023