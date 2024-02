Tappiot kasaantuvat – hyökkääjä menetti taas kaksi hävittäjäkonetta

Ukrainan ilmavoimat kertoo tuhonneensa rintaman itäosissa yhden venäläisen Su-34-hävittäjäpommittajan ja yhden Su-35S-monitoimihävittäjän.

– Taas kaksi hävittäjää vähemmän miehittäjälle. Tämä on meidän maamme ja taivaamme, Ukrainan ilmavoimien komentaja Mykola Oleshtshuk toteaa tiedotteessa.

Venäläiset sotabloggaajat ovat myöntäneet tappiot omissa julkaisuissaan. Lentokoneiden tuhoutumisen syistä vaikuttaa olevan epäselvyyttä, sillä eräs sotabloggaaja väittää taustalla olleen ”ilmatorjunnan normaalin kommunikaation puutteen”. Ukrainan toisaalta kerrotaan tuhonneen koneita viime aikoina Yhdysvaltain toimittamilla Patriot-ohjuksilla.

Venäjän ilmavoimat on käyttänyt koneitaan suhteellisen varovaisesti helmikuun 2022 jälkeen. Arvokasta kalustoa pyritään säästämään pysyttelemällä pääasiassa omassa ilmatilassa.

Viime kuukausina Venäjä on tukenut maavoimien hyökkäyksiä lentokoneiden pudottamilla liitopommeilla, mikä on tuonut niitä ajoittain Ukrainan ilmatorjuntapatterien kantaman sisälle.

Tappioita on kertynyt viimeisen viikon aikana poikkeuksellisen paljon. Venäjän kerrottiin menettäneen pelkästään viikonlopun aikana neljä modernia hävittäjäkonetta.

