Tappioita ja karkureita nyt enemmän kuin uusia sotilaita Venäjällä

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on törmännyt viime aikoina suuriin vaikeuksiin. Nyt itsenäisen Bellingcat-tutkijaryhmän johtaja Christo Grozev kertoo, että Venäjän armeijalla on päivittäin enemmän rintamakarkureita ja kaatuneita kuin uusia sotilaita.

Asiasta Twitterissä kirjoittanut Grozev viittaa Itä-Ukrainan separatistijoukkojen pahamaineisen ex-komentaja Igor Girkinin kommentteihin. Sotaa ahkerasti sosiaalisessa mediassa kommentoiva Girkin perustaa väitteensä sisäpiirin tietoihin, joiden mukaan Venäjältä loppuvat kohta resurssit hyökkäyksen jatkamiseksi.

Brittitiedustelun tuoreiden tietojen mukaan Ukraina uhkaa jo Venäjän huoltolinjoja Hersonissa. Huoltolinjojen katkeaminen olisi Venäjälle suuri sotilaallinen ja poliittinen tappio, Britannian puolustusministeriö arvioi lauantaina.

Britannian ulkomaantiedustelu MI6:n johtaja epäileekin nyt Venäjän hyökkäyksen olevan hyytymässä. Tilannetta Aspenin turvallisuuskonferensissa Yhdyvalloissa kommentoineen Richard Mooren mukaan ukrainalaisten taistelutahto on yhä korkealla, ja myös uudet asetoimitukset ovat vahvistaneet Ukrainan asemaa sodassa.

Mooren kommenteista uutisoi CNN.

MI6-johtajan mukaan Venäjällä tulee lähiviikkoina olemaan ongelmia lisävoimien saamisessa sotaan, ja todennäköisesti maa tulee ottamaan sotatoimissa jonkinlaisen tauon. Tämä taas antaa Ukrainalle mahdollisuuden vastahyökkäykseen, Moore sanoo.

*Desertions, not defections. The new code 500 designates "refuseniks".

— Christo Grozev (@christogrozev) July 22, 2022