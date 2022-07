Brittitiedustelu: Ukraina uhkaa jo Venäjän huoltolinjoja Hersonissa

Venäjä pyrkii tykistötulella hidastamaan Ukrainan vastahyökkäystä Inhulets-joella Hersonissa. Näin arvioi Britannian puolustusministeriö tiedustelutietoihin nojaten lauantaina. Taistelut ovat viimeisen kahden vuorokauden aikana jatkuneet kiivaina Hersonin alueella.

Brittitiedustelun mukaan Venäjän huoltolinjat Dnepr-joen länsipuolella ovat uhattuina, ja Ukraina on esimerkiksi onnistunut vaurioittamaan venäläisille keskeistä Antonivskin siltaa. Silta on vielä kuitenkin avoin ainakin jollekin liikenteelle, britit uskovat.

Ukraina on sanonut valmistautuvansa Hersonissa laajaan vastahyökkäykseen.

Britannia ei pysty vahvistamaan ukrainalaisten väitteitä siitä, että Venäjä olisi rakentamassa joukoilleen ponttonisiltaa Dnepr-joelle. Tällainen operaatio olisi kuitenkin venäläisille suuri riski, sillä epäonnistuminen ja Hersonin venäläisjoukkojen huoltolinjojen katkeaminen olisi Venäjälle suuri sotilaallinen ja poliittinen tappio, britit arvioivat.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 July 2022

