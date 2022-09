Tappio uhkaa Vladimir Putinia: Kaksi vaihtoehtoa Ukrainassa

Ukrainan sota ei ole vielä läheskään ohi, mutta julkisuudessa pohditaan, laajentaako (Venäjän presidentti Vladimir) Putin sotaa vai hyväksyykö hän tappion, toteaa pitkän linjan ulkopolitiikan analyytikko Ulrich Speck.

– Oletan, että Putinin pääprioriteettina on hänen hallintonsa selviytyminen – ja että imperiumin takaisinvaltaaminen on toissijaista siihen nähden, Speck tviittaa.

Hänen mukaansa sodan laajentamisessa yleisen liikekannallepanon toteuttaminen on yksi vaihtoehto.

– Mutta se vain lisäisi riskejä, ja onnistumismahdollisuudet olisivat hyvin rajalliset. Tuomalla koko maan sotaan Putin menettäisi hallinnan tapahtumien kulusta, Speck sanoo.

– Tappio (sodassa) massiivisen sotatoimien laajentamisen jälkeen merkitsisi lähes varmasti vallanvaihtoa (Venäjällä).

Speck katsoo, että sodan eskaloiminen ydinaseisiin turvautumalla vain lisäisi lännen päättäväisyyttä pysäyttää Venäjä ja tekisi maasta täydellisen paarian kaikkialla maailmassa.

– Shanghain yhteistyöjärjestön Uzbekistanissa järjestetty huippukokous osoitti, kuinka heikentynyt Putin on jo – kaikki haluavat hänen lopettavan sodan nopeasti, ei todellakaan eskaloivan, Speck toteaa.

Speckin mukaan Putinin toinen vaihtoehto on lopettaa sota vähitellen ja hyväksyä jonkinasteinen tappio.

– Luulen, että tämä olisi suhteellisen helppoa myydä venäläisille, koska suurin osa väestöstä ei ole varsinaisesti mukana sotatoimissa, Speck sanoo.

– Näemme jo merkkejä tästä – virallinen Venäjän propaganda maalaa sodan taisteluksi Natoa, Yhdysvaltoja, Britanniaa ja länttä vastaan. Tappio kollektiivista länttä vastaan on eri asia kuin tappio Ukrainaa vastaan. Putinille on mahdollista löytää ”kunniallinen” ulospääsy tilanteesta.

Putin lupasi Intian pääministeri Narendra Modille Uzbekistanin huippukokouksessa lopettavansa sodan nopeasti.

– Se ei kuulosta siltä, että hän suunnittelee massiivista eskalaatiota, Speck tuumii.

Hän muistuttaa, että ihmisten suuttumus kasvaa joillakin Venäjän alueilla, länsimaiset pakotteet alkavat purra ja Putinin energia-ase ei näytä purevan kunnolla Euroopassa. Lisäksi Kiina ei toimita Venäjälle aseita ja kunnioittaa länsimaisia pakotteita, vaikka Peking ja Moskova tekevät yhteistyötä.

– Näemme myös merkkejä epävakaudesta Venäjän ”eteläisellä rintamalla”, Speck toteaa viitaten muun muassa Azerbaidžaniin ja Kirgisiaan.

– Ja (Venäjän) länsirajalla (Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr) Lukashenka etsii koko ajan enemmän liikkumatilaa.

Speckin mukaan kaikki tämä viittaa päätökseen lopettaa sota vähitellen.

– Riskinä on se, että tilanne muuttuu huonommaksi ennen kaikkea Ukrainan älykkään ja sankarillisen taistelun vuoksi – sotilaallisen menestyksen vuoksi, joka on käynnistänyt tämän kehityskulun osoittamalla, kuinka heikko Venäjä todella on.

