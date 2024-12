Tappio Kremlille, voitto Israelille – tätä Syyrian käänne tarkoittaa

Syyrian oppositioryhmien viime viikolla käynnistämä hyökkäys yllätti diktaattori Bashar al-Assadin joukot, jotka vetäytyivät hätäisesti Aleppon kaupungista kohti etelää.

Venäjän, Kiinan ja Iranin tukema al-Assad on uhannut kokoavansa joukkonsa vastahyökkäykseen. Asiantuntijoiden mukaan hänen todellinen asemansa voi olla heikko huolimatta siitä, että Venäjän ilmavoimat on pommittanut kapinallisten asemia. Iranin tukemia miliisijoukkoja siirrettiin alkuviikosta rajan yli Irakista Syyriaan hallituksen tueksi.

Lähi-idän asiantuntija ja Syyrian tilannetta vuodesta 2011 lähtien seurannut al-Aan TV -kanavan toimittaja Jenan Moussa arvioi alueelliset seuraukset mittaviksi, jos Bashar al-Assadin hallinto kaatuu.

Hyökkäyksen kärjessä on Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) -asejärjestö, joka irtautui al-Qaedasta vuonna 2016. Yhdysvaltain ulkoministeriö luokitteli sen vuonna 2018 terroristijärjestöksi.

Tilanteen sekavuutta kuvaa se, että taisteluita käydään myös Turkin tukeman Syyrian kansallisen armeijan (SNA) ja kurdijoukkojen välillä Aleppon pohjoispuolella. Hallituksen vastaisessa hyökkäyksessä mukana on Turkistanin prikaati, joka koostuu keskiaasialaisista jihadisteista, kiinalaisista uiguureista ja muista vierastaistelijoista. Monet heistä saapuivat Syyriaan sisällissodan alkuvaiheessa. SNA on lähettänyt kolme pataljoonaa HTS:n tueksi al-Assadia vastaan.

Jenan Moussan mukaan on mahdotonta ennustaa, pystyykö presidentti al-Assadin hallinto torjumaan kapinallisten hyökkäyksen. Todennäköistä on, että voittaessaan HTS tulisi liittolaisineen toimeenpanemaan tiukan sharia-lain Syyriassa. Maa muuttuisi kuin kevytversioksi Taliban-liikkeen hallitsemasta Afganistanista.

– On syytä odottaa pakolaisvirtaa. Syyrian kristityt, kurdit ja muut vähemmistöt yrittävät paeta pääosin Libanoniin, Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin. Etnisten ryhmien välinen viha on suurta Syyriassa. Alaviitit ja shiat voivat joutua HTS:n ja muiden oppositioryhmien vakavien kostotoimien kohteeksi, Moussa ennakoi.

Kiinnostavaa on, mitä tulee tapahtumaan Latakian ja Tartusin alueilla eli maan länsirannikolla. Alaviittien alueella sijaitsee Venäjälle tärkeä laivasto- ja lentotukikohta.

– Evakuoivatko venäläiset? Pystyvätkö alaviitit puolustamaan tätä aluetta? Tähän on tällä hetkellä mahdotonta vastata, Jenan Moussa sanoo.

Syyrian hallituksen kaatuminen luultavasti vahvistaisi ISIS-terroristijärjestöä maan läntisillä aavikkoalueilla. ISIS:n taistelijoiden ja HTS:n välinen yhteenotto olisi väistämätön.

Bashar al-Assadin tappio vahvistaisi merkittävästi Turkin ja sen tukemien sotilaallisten ryhmien vaikutusvaltaa. Syyria oli osa Osmanien valtakuntaa vuodesta 1516 vuoteen 1918. Turkin vanha kilpailija Venäjä joutuisi poistumaan koko maasta.

Tämä tarkoittaisi voittoa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganille ja tappiota Kremlille. Erdogan pystyisi lähettämään miljoonia syyrialaispakolaisia takaisin Syyriaan, mikä vahvistaisi AKP-puolueen suosiota.

Jenan Moussan mukaan Syyrian tukikohtien menettäminen voisi koitua ”Moskovan Saigoniksi” eli samanlaiseksi tappioksi kuin Yhdysvaltojen vetäytyminen Vietnamista 1970-luvulla. Tartusin laivastotukikohta perustettiin jo neuvostoaikana vuonna 1971.

Muutos olisi voitto myös Israelin kannalta, sillä Iran ei pystyisi enää salakuljettamaan maan kautta aseistusta Libanonin Hizbollah-miliisille.

– Lyhyellä aikavälillä HTS:n hallitsema Syyria pitäisi maan epävakaana ja heikkona loputtomien sisäisten sotilaallisten ja uskonnollisten konfliktien vuoksi. Tämä ei uhkaisi Israelia. Mutta pitkällä tähtäimellä jihadistiryhmien toiminta menee yleensä hallitsemattomaksi, joten Israel odottaisi länsimaiden liittolaismaata Turkkia laittamaan HTS kuriin, Moussa ennakoi.

20/ For Iran, the possible fall of Assad means the following:

-Iran loses a major ally in the region. Total disaster for Tehran.

– Iran can't any longer rearm proxy Hezbollah in Lebanon as the route from Iran to Lebanon is closed.

-Regional rival Turkey expands its power while…

— Jenan Moussa (@jenanmoussa) December 1, 2024