Tanska kieltää droonien lennättämisen

Tanskan hallitus on päättänyt kieltää kaikkien siviilidroonien lennättämisen maanantaista alkaen, kertoo maan yleisradioyhtiö DR. Kielto on voimassa perjantaihin asti.

Tanskassa on viime päivien aikana tehty lukuisia droonihavaintoja lentokenttien ja sotilastukikohtien yläpuolella. Sunnuntaiaamuna Tanskan puolustusvoimat kertoi lyhyessä tiedotteessa, että sotilaskohteiden yllä oli lauantain ja sunnuntain välisenä yönä aikana havaittu taas drooneja.

Liikenneministeri Thomas Danielsenin mukaan Tanskan ilmatilaa onkin viime päivinä loukattu enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin toisen maailmansodan jälkeen. Hän sanoo, että droonikiellon tarkoitus on turvata torstaina Kööppenhaminassa pidettävää EU-huippukokousta.

Kielto koskee Kööppenhaminan lisäksi koko Tanskan ilmatilaa. Drooninlennättäjät voivat hakea kiellon aikana poikkeuslupaa ”kiireellisiin tehtäviin”, jollaisiksi luokitellaan esimerkiksi välttämättömät kaupalliset kuvaukset. Sen sijaan vaikkapa hääkuvia varten lupaa ei heltiä.

Danielsen kertoo, että kansalaisilta on viime päivinä suorastaan tulvinut ilmoituksia epäilyttävistä drooneista.

– Me emme halua alkavalla viikolla siviililentoja ilmatilassamme, elleivät ne ole aivan välttämättömiä, Danielsen linjasi.

– Jos sinulla on yritys ja lennätät [drooneja], kannustan vahvasti lykkäämään sitä.

Epäilyttävien droonilentojen vuoksi Nato onkin lisännyt valvontatoimia Itämerellä. Tanskaan saapui sunnuntaina huippukokouksen ajaksi saksalainen ilmapuolustusfregatti FSG Hamburg. Puolustusvoimien mukaan aluksen on tarkoitus vahvistaa Tanskan ilmapuolustuskykyä.