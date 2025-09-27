Ilmatukikohdan alueella havaittu drooneja, Tanskan poliisi kertoo

Tanskassa tehtiin perjantai-iltana droonihavaintoja Karupin sotilaslentokentän alueella, tanskalaismediat kertovat. Poliisi ja Tanskan puolustusvoimat vahvistavat havainnot Ekstra-Bladetille. Karupin sotilaslentokenttä on Tanskan ilmavoimien päätukikohta ja maan puolustusvoimien suurin työpaikka.

Simon Skelkjær Keski-Jyllannin poliisista kertoo Ekstra-Bladetille, että tukikohdan alueella ja sen läheisyydessä on havaittu 1-2 droonia. Droonien lennättäminen tukikohdan alueella on ”luonnollisesti laitonta”, poliisi toteaa. Havaintoja tehtiin illan ja yön mittaan, mutta drooneja ei ole ammuttu alas. Poliisi hälytettiin tukikohtaan ja teki asiassa yhteistyössä puolustusvoimien kanssa, Skelkjær kertoo.

Tanskan puolustusvoimat kertoo lehdelle tiedottavansa asiasta enemmän myöhemmin lauantaina, mutta vahvistaa droonihavainnot Karupissa ja muissa puolustusvoimien kohteissa.

Tanskassa on kuluneen viikon aikana tehty useita droonihavaintoja lentokenttien läheisyydessä.