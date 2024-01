Tankin kuljettaja kuvasi katastrofihyökkäyksen kännykällä – näin siinä kävi

Ukrainan aluepuolustusjoukkojen 100. erillinen prikaati on julkaissut sosiaalisessa mediassa videon (jutun alla) hyökkääjän rynnäkköosaston tuhosta Itä-Ukrainan Luhanskissa.

Video näyttää, kuinka venäläisosastoon kuuluvat panssarivaunu ja jalkaväkeä kyyditsevä kuljetuspanssarivaunu lähtevät liikkeelle kohti ukrainalaisten asemia.

Ennen liikkeelle lähtöä panssarivaunun kuljettaja asentaa älypuhelimensa tankin etuosaan kuvatakseen videon, joka päätyi taistelun jälkeen ukrainalaisten haltuun. Julkaistuun videoon on lisätty myös Ukrainan lennokin kuvamateriaalia.

Venäläisten saapuessa puolustajan asemien edustalle ukrainalaiset avaavat tulen aiheuttaen kovia tappioita hyökkääjän jalkaväelle. Lopulta panssarivaunu ajaa miinaan ja räjähtää.

Taistelun pauhatessa panssarivaunun miehistö pakenee vaunusta. Kuljettaja unohtaa puhelimensa vaunuun, ja video näyttää hänen hyppäävän ulos.

Ukrainalaisprikaati kertoo YouTube-kanavallaan, kuinka panssarivaunun miehistö ja loput hyökkääjän jalkaväestä tuhottiin pian tämän jälkeen.

Vuodenvaihteen tienoilla nähdyn hiljaisemman jakson jälkeen Venäjän asevoimat on kiihdyttänyt hyökkäyksiään useilla rintamalohkoilla Ukrainassa.

Ukrainan joukot ovat torjuneet rynnäköitä Harkovan itäosissa Kupjanskin koillispuolella sekä Donetskin alueella sijaitsevien Bahmutin, Avdijivkan ja Marjinkan lähellä.

Ukrainalaisjoukkojen sanotaan pystyneen pitämään kiinni sillanpääasemastaan Dneprin itäpuolella Hersonin alueella.

– Tällä kertaa hyökkäyksiä ei ole keskitetty millekään tietylle alueelle. Venäläiset vaikuttavat lisänneen painetta monilla eri alueilla Kupjanskista Krynkyyn. Monin paikoin he eivät onnistuneet. Venäläisjoukot kuitenkin pääsivät hieman eteenpäin Donetskin alueella, sanoo sotaa seuraava analyytikko Konrad Muzyka.

Viime päivinä venäläisjoukkojen on vahvistettu edenneen muun muassa Kupjanskin ja Kreminnan lähellä.

Russian tank driver abandoned his phone while leaving the damaged tank. Footage was collected by servicemen of the Ukrainian 100th Volyn TD Brigade after destroying the assault group.

An armoured group consisting of a tank and an MT-LB with dismounts attempted an assault in… pic.twitter.com/gwEtnGJtZu

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 27, 2024