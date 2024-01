Venäjä rynnäköi nyt lähes koko rintamalinjalla – mikä on Kremlin tavoite?

Vuodenvaihteen tienoilla nähdyn hiljaisemman jakson jälkeen Venäjän asevoimat on kiihdyttänyt hyökkäyksiään useilla rintamalohkoilla Ukrainassa.

Ukrainan joukot ovat torjuneet rynnäköitä Harkovan itäosissa Kupjanskin koillispuolella sekä Donetskin alueella sijaitsevien Bahmutin, Avdijivkan ja Marjinkan lähellä.

Venäjä on lisäksi moukaroinut siviilikohteita tykistöllä Harkovan alueella tehnyt ajoittaisia iskuja rajan yli.

Sotaa seuraava analyytikko Konrad Muzyka huomauttaa tilannekatsauksessaan, että ukrainalaisjoukot ovat pystyneet pitämään kiinni sillanpääasemastaan Dneprin itäpuolella. Yksiköiden huoltaminen on ollut haastavaa talviolosuhteiden vuoksi. Syystä ei toisesta alueelle sijoitetut venäläisjoukot eivät ole käyttäneet tilaisuutta hyväkseen ja toteuttaneet vastahyökkäyksiä.

Ukrainan ilmavoimien kerrotaan olleen viime viikon jälkeen aktiivisia ja hyökänneen noin 50 Venäjän joukkokeskittymää, kuutta ilmapuolustusjärjestelmää ja yhtä komentopistettä vastaan.

– Ukrainan joukot ovat puolustuskannalla. Venäjän yksiköt ovat jatkaneet hyökkäyksiä lähes koko rintamalinjan pituudella. Venäläisjoukot etenivät eniten Vuhledarin kaupungin itäpuolella ja Marjinkan suunnalla, Muzyka toteaa.

Analyytikon mukaan Venäjä lisäsi hyökkäyksiään melko nopeaan tahtiin hetkellisen tauon jälkeen. Edellisen kerran operaatioita kiihdytettiin vähitellen lokakuussa, jolloin venäläisjoukot yrittivät saartaa Avdijivkan kaupungin.

– Tällä kertaa hyökkäyksiä ei ole keskitetty millekään tietylle alueelle. Venäläiset vaikuttavat lisänneen painetta monilla eri alueilla Kupjanskista Krynkyyn. Monin paikoin he eivät onnistuneet. Venäläisjoukot kuitenkin pääsivät hieman eteenpäin Donetskin alueella, Konrad Muzyka sanoo.

Viime päivinä venäläisjoukkojen on vahvistettu edenneen muun muassa Kupjanskin ja Kreminnan lähellä.

Osa asiantuntijoista arvioi jo loppuvuodesta, että Kremlin keskeisenä tavoitteena on lisätä poliittista painetta Ukrainaa kohtaan. Hyökkäyksillä ei ole tämän vuoksi mitään erityistä operatiivista tavoitetta, kuten tietyn kaupungin valtaaminen.

Taustalla vaikuttaa Ukrainan pula tykistöammuksista sekä Yhdysvaltain tukipaketin jumiutuminen kongressiin. Talvikaudella tehtyjen hyökkäysten tulokset ovat jääneet vähäisiksi korkeista tappioista huolimatta, mutta tämä ei vaikuta ainakaan toistaiseksi muuttaneen Kremlin suunnitelmaa.

