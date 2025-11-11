Tänään kolme vuotta Hersonin vapautuksesta – ”Pyrrhoksen voitto”

Viron parlamentin eli riigikogun ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelson kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että ukrainalaisvapauttajien saapuminen Hersoniin 11. marraskuuta 2022 saattoi olla Venäjän ja Ukrainan välisen sodan kääntöpiste.

– Se oli hetki, joka symboloi toivoa ja vapauden voimaa. Hersonista tuli merkityksellinen paikka – osoitus siitä, että Ukraina voi vastustaa Venäjän hyökkäystä ja voittaa.

Mihkelson kuitenkin toteaa, että ”valitettavasti se osoittautui Pyrrhoksen voitoksi”. Sen jälkeen, kun Ukraina oli tuhonnut miehittäjän huoltoyhteydet Dnepr-joen länsirannalle, miehittäjän annettiin vetää rauhassa pois joukkonsa itärannalle. Ukrainalaiset vapauttivat tyhjentyneen länsirannan ja Hersonin kaupungin pääasiassa taisteluitta

– Venäjän ydinasekiristyksen varjossa länsivallat painostivat Ukrainaa päästämään venäläiset vetäytymään rangaistuksetta ja luopumaan jatkohyökkäyksestä Krimin suunnassa. Kyse oli ehkä sodan kohtalokkaimmaista kääntöpisteestä, kirjoittaa Mihkelson.

Watergate-skandaalissa mainetta niittäneen tutkivan journalistin Bob Woodwardin kirjan mukaan amerikkalaistiedustelu katsoi olevan 50 prosentin mahdollisuus, että Vladimir Putin käyttää ydinasetta, jollei Venäjän anneta rauhassa vetää 30 000 miehen miehitysarmeijansa pois Hersonista tappioitta.

Mihkelson muistuttaa, että tänään ”kolme vuotta myöhemmin kerran vapautettu Herson elää taas Venäjän armottoman ilmaterrorin alla”.

– Joka päivä hyökkääjä tekee droonihyökkäyksiä siviiliasukkaita vastaan kylväen kuolemaa ja pelkoa. Hersonin taivas on muuttunut taistelukentäksi, jossa ihmiset taistelevat hengissä säilymisestään, kirjoittaa Mihkelson ja jatkaa:

– Meidän ei tule unohtaa hetkeksikään Hersonin kohtaloa ja sitä hintaa, jonka Ukrainan kansa on maksanut vapaudestaan. Se on hinta, jonka maksavat ne, jotka seisovat päivittäin meille arvokkaiden arvojen – demokratian, vapauden ja ihmisarvon – puolesta. Eläköön Herson! Eläköön Ukraina!

Mihkelson on myös liittänyt kirjoituksensa loppuun kuvan itsestään Hersonissa vain puolitoista kuukautta kaupungin vapauttamisen jälkeen.