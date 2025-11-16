Etelässä lumi- ja vesisadetta, pohjoisessa kiristyvää pakkasta

Tänään maan etelä- ja keskiosassa tulee siellä tällä vesi-, räntä- tai lumisadetta. Lapissa sää on laajoilla alueilla selkeä ja pakkanen paikoin kireää, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja siellä täällä lumi-, räntä- tai vesisadetta. Rannikon läheisyydessä voi esiintyä lumi- tai vesikuuroja, jotka voivat olla runsaita. Päivän ylin lämpötila on 0–3 astetta ja yön alin 1 astetta pakkasen puolella tai jopa 3 astetta miinuksella. Kohtalaista lounaistuulta on odotettavissa, mutta illalla tuuli heikkenee.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on aluksi pilvistä ja monin paikoin lumi- tai räntäsadetta. Päivän aikana lännestä alkaen sää selkenee ja poutaa esiintyy osin. Päivän ylin lämpötila vaihtelee miinus kahdesta plus kahteen asteeseen, ja yön alin lämpötila laskee viidestä kymmeneen astetta pakkasen puolelle. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja kääntyy pohjoisen puolelle.

Kovan tuulen varoitus on annettu Suomenlahdelle ja Pohjois-Itämerelle, jossa lännen ja lounaan välistä tuulta on 17 metriä sekunnissa. Ahvenanmerellä, Saaristomerellä ja Selkämerellä länsituulta on 15 metriä sekunnissa.

Forecan mukaan ECMWF:n ennusteeseen pohjaten polaaripyörre ajautuu ensi viikolla Pohjois-Euroopan ylle, mikä käytännössä tarkoittaa, että pohjoisnavalta siirtyy hyvin kylmää ilmamassaa kohti Suomea. Erityisesti maan pohjoisosassa lämpötila voi laskea jopa 20 astetta pakkasen puolelle.

Etelämpänä Suomessa seurataan, kuinka paljon lunta tulee ja mihin. Kylmän ilmamassan ja lämpimän meren yhteisvaikutus luo erinomaiset edellytykset sakeiden lumisateiden syntymiselle erityisesti rannikkoalueilla.

Forecan mukaan kylmä ja talvinen säätyyppi voi jatkua pitkälle marraskuun loppuun – mahdollisesti joulukuun puolellekin. Joulukuun edetessä kylmimmän skenaarion todennäköisyys kuitenkin pienenee ja sää voi jälleen lauhtua.