Tämän vuoksi Hamasin yllätysiskua ei pystytty ennakoimaan

Israelissa on keskusteltu viime vuoden lokakuusta asti siitä, mikseivät maan tiedustelupalvelut onnistuneet ennakoimaan palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin yllätyshyökkäystä Gazan raja-aidan läpi.

Rajalla partioineet Israelin sotilaat havaitsivat epäilyttävää liikehdintää, mutta Hamasin harjoittelua ei otettu tosissaan. Järjestön kyky organisoida laajamittainen operaatio aliarvioitiin.

– Hamasin hyökkäykset 7. lokakuuta eivät tulleet kuin kirkkaalta taivaalta. Niitä edelsi vuosikausien katkera konflikti ryhmän noustua valtaan Gazassa vuonna 2007. Vielä kuukausia myöhemmin on hyvin hämmentävää, kuinka Israel yllätettiin niin täydellisesti, Carnegie-ajatuspajan tutkija, tiedusteluasiantuntija Ariel Levite kirjoittaa War on the Rocks -sivustolla.

Yksi merkittävä tekijä vaikuttaa olleen liiallinen riippuvuus teknisestä signaalitiedustelusta. Hamasin todellisista aikeista ei saatu vihiä, ja järjestöä pidettiin huomattavasti heikompana kuin pohjoisrajaa uhkaavaa Hizbollah-miliisiä.

Israelin tiedustelun huomio oli suurelta osin muualla eli Länsirannan, Libanonin, Syyrian ja Iranin suunnalla. Hamas mahdollisesti perui huhtikuulle 2023 suunnitellun hyökkäyksensä, koska Israelin tiedustelu julkaisi sitä koskevan varoituksen.

Lokakuun 7. päivänä Israelin asevoimat yllätettiin täysin, mikä lisäsi tappioita ja hidasti vastatoimia. Vain sisäisen turvallisuuden päällikkö lähetti alueelle pienen terrorisminvastaisen yksikön muutamia tunteja ennen massiivista iskua.

Israelissa oletettiin, että asevoimien luoma pelotevaikutus ja miljardiluokan turva-aita loisivat ylittämättömän esteen Hamasin toiminnalle. Hamasin johdon uskottiin haluavan välttää eskalaatiota ja toimivan pääasiassa itsesuojelun ja ahneuden ajamana.

Pääministeri Benjamin Netanjahu sivuutti itse Hamasia koskevia varoituksia, koska hän koki äärijärjestön ja Länsirantaa johtavan palestiinalaishallinnon välisen kilpailun hyödyllisenä oman politiikkansa kannalta. Vallitseva tilanne tarkoitti, ettei kahden valtion ratkaisua voitu realistisesti edistää.