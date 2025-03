Tämän verran maksaa asunto Salattujen elämien talossa

Suomen yhdestä tunnetuimmista asuintaloista ei löydy asuntoa aivan pikkurahalla. Asuntohakusivusto Etuovi.com selvitti legendaarisen Salatut elämät -sarjan Pihlajakadun eli Huvilakatu 23:n arvioituja myyntihintoja asunnon huone- ja neliömäärään pohjautuen.

Neljän huoneen, 90 neliön asunto olisi Etuoven hinta-arviolaskurin mukaan lähes miljoonan eli tarkalleen 979 000 euron arvoinen. Kuuluisista Salkkari-asunnoista parhaiten tähän asunnon kokoluokkaan osuisi kenties Sievisen perheen kotina tutuksi tullut asunto, jossa asuvat tällä hetkellä Lassen, Jutan ja Joonatanin hahmot.

Kolmen huoneen, 70 neliön asunto olisi laskurin mukaan 760 000 euron arvoinen. Salkkari-asunnoista tähän kokoluokkaan neliöiden puolesta voisi sopia esimerkiksi Taalasmaan perheen asunto, jossa nykyään asuvat Karin, Sallan ja Tukun hahmot.

Kahden huoneen, 45 neliön asunto olisi lähes puolen miljoonan euron eli tarkalleen 473 000 euron arvoinen. Salkkari-asunnoista tähän voisi parhaiten vertautua Pihlajakatu 23:n uudempiin asuntoihin lukeutuva ullakkokerroksen pienempi asunto. Kyseistä asuntoa asuttavat sarjassa tällä hetkellä Linda Eerikäisen ja Marianna Kurjen hahmot.

Yksiö 25 neliöllä olisi Etuoven hinta-arviolaskurin mukaan 263 000 euron arvoinen. Näin pientä asuntoa neliöiden tai huoneiden määrän puolesta ei ainakaan vielä Pihlajakadulta löydy.

Huvilakadun postinumeroalue oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023 Suomen viidenneksi kallein. Postinumeroalueen tämänhetkinen neliöhinta on 8 246 euroa.

– Kyseinen postinumeroalue on yksi Suomen kalleimpia neliöhinnoissa tarkasteltuna. Hintoihin vaikuttaa sekä asuntokohtaiset että taloyhtiön menneet ja tulevat remontit, ja yleensä tuon ikäisiin rakennuksiin suurimmat remontit on jo tehty, kommentoi Etuoven data-analyytikko Niina Matikainen tiedotteessa.

Selvitys toteutettiin keskiviikkona 26. maaliskuuta 2025 hyödyntäen Etuovi.comin hinta-arviolaskuria. Laskurin antama hinta-arvio perustuu Etuovi.comissa julkaistuista myynti-ilmoituksista muodostettuun koneoppimismalliin. Hinta-arviolaskuri on ilmainen kirjautuneille käyttäjille. Kohteena käytettiin Salatut elämät -sarjan kuvitteellisen Pihlajakadun todellista osoitetta Huvilakatu 23. Lisäoletuksena oli, että asunto oli hyvässä kunnossa ja omalla tontilla.

Salatut elämät on MTV3-kanavalla esitettävä saippuasarja. Sarjaa on esitetty yhtäjaksoisesti vuodesta 1999 lähtien. Sarjan keskeisenä tapahtumapaikkana on alusta alkaen ollut kuvitteellinen Pihlajakatu. Todellisuudessa asuntoja esittävät sisälavasteet sijaitsevat kuvausstudioilla Konalassa.