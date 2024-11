Tämän takia vihreiden kannatus laskee – ”Keskustellaan keskustelemisesta keskustelemisesta”

Vihreiden kannatus ei ole tippunut dramaattisesti. Se on laskenut tasaisesti prosenttiyksikkö kerrallaan. Kesällä 2017 puolueen kannatus oli huipussaan. Silloin viisari pysähtyi liki 17 prosenttiin.

Nyt seitsemän vuotta myöhemmin luku on melkein kymmenen prosenttiyksikköä pienempi. Tiistaina julkaistussa mielipidemittauksessa vihreiden kannatus oli vain 7,8 prosenttia.

Mikä on puolueen suosion laskun taustalla?

– Vihreiden kannatuksen laskussa näkyy meidän poliittisen kenttämme ja puoluevalinnan tietynlainen napaistuminen tai blokkiutuminen. Jos ajatellaan useampia viime vaaleja niin punavihreässä alakulmassa, jossa vihreät, vasemmistoliitto ja sosiaalidemokraatit ovat, niin puolueet ovat aika lailla joutuneet kamppailemaan samoista äänestäjistä, sanoo Turun yliopiston poliittisen historian erikoistutkija Jenni Karimäki Verkkouutisille.

Karimäki arvioi, että viime eduskuntavaaleissa tilanteesta hyötyi SDP. Presidentinvaaleissa hyötyjä olivat vihreät ja eurovaaleissa vasemmistoliitto. Nyt nähdyn laskun syitä on monia. Yksi on se, että tällä hetkellä vihreillä ei ole asiaomistajuutta aiheista, jotka ovat päivänpoliittisessa keskustelussa. Talous ja turvallisuuspolitiikka eivät ole perinteisesti olleet kysymyksiä, joissa puolueella on asiaomistajuus.

Karimäen mukaan vihreiden kannatuksen suurin muutos on kuitenkin se, että se ei enää onnistu puhuttelemaan liikkuvia äänestäjiä.

– Vihreiden tuntuu olevan vaikea päästä nousemaan kannatuksessa, koska liikehdintää vasemmistoblokissa on ollut aika vähän liikettä blokin sisällä. Aiemmin nähtyä liikettä blokkirajan yli ei myöskään enää näy. Aiemmin vihreillä oli äänestäjäkunta, joka teki valintaa kokoomuksen ja vihreiden välillä.

Vihreät on kahden identiteetin väliin

EVA:n vuonna 2023 tekemän analyysin mukaan vihreät olisi suosittu hallituspuolue. Osaksi hallitusta puolueen halusi tuolloin 28 prosenttia kyselyyn vastanneista. Toisaalta puolue oli perussuomalaisten jälkeen toiseksi vähiten haluttu puolue hallitukseen.

Jenni Karimäki tunnistaakin puolueella olevan haasteita. Se on myös kirjoitettu puolueen perimään.

– Puolueessa on aina ollut tietynlainen ristiriita. Vihreissä on aina käyty keskustelua siitä, millainen aatteellinen keskustelu puoluetta ajaa eteenpäin. Toinen on hyvin pragmaattinen ja käytännönläheinen. Ajatellaan tekemiseen liittyvät kompromissit, ja mietitään millaisilla keskusteluilla ja kompromisseilla puolue saa vietyä edustamiaan asioita edes jollain lailla eteenpäin, Karimäki sanoo.

Yhteiskunnallisempi puoli vihreistä näkyi erityisesti Ville Niinistön puheenjohtajakaudella.

– Vihreät nimenomaan pystyi laajentamaan kuvaa siitä, että mitä vihreät edustaa. He pystyvät ottamaan esimerkiksi asiaomistajuutta koulutuspolitiikassa ja he puhuivat koulutuksen puolesta. Se laajensi käsitystä siitä, mikä käsitys vihreistä oli.

– Toinen puoli on ollut se, jossa osa kannattajista on aina ollut sitä mieltä, että että vihreä politiikan ydin on semmoinen hyvin tiukka sitoutuminen ekologiseen agendaan, jossa ehkä ei sitten ole tilaa niin paljon muille yhteiskunnallisille kysymyksille.

Karimäki on kuullut, että puolueen sisältä on kuulunut myös soraääniä vihreiden nykyiseen linjaan.

– Puolueen sisällä on myös turhautumista siihen, että keskitytään ikään kuin keskustelemaan keskustelemisesta keskustelemisesta eikä keskustella tavoitteista ja keinoista, joilla tavoitteeseen päästä. Voi ajatella, että puolueessa on jälleen kerran menossa yksi sykli, joita puolueella on ollut aiemminkin historiassaan.

Varsinkin Sanna Marinin (sd.) hallituksen jälkeen vihreät on nähty vasemmistolaisena puolueena. Karimäki muistuttaa, että puolue ei kuitenkaan ole perinteisesti ollut vasemmalla.

– Vihreät eivät ole perinteisesti valinneet puoliaan oikeisto vasemmisto -akselilla. Marinin hallituksen jälkeen puolue on alettu nähdä vasemmistolaisempana, vaikka sen ohjelma ei ole muuttunut lainkaan vasemmistolaisemmaksi. Se on perinteisesti pitänyt oven auki yhteistyömahdollisuuksille molempiin suuntiin, Karimäki sanoo.

– Seuraava hallitus voi hyvin olla sinipunahallitus. Sen tiedostaminen puolueen sisällä kannattaa pitää mielessä.