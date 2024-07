Tämän takia Donald Trump valitsi J.D. Vancen aisaparikseen

Donald Trump valitsi maanantaina varapresidenttiehdokkaakseen kampanjaansa ohiolaisen J.D. Vancen.

The New York Times kirjoittaa analyysissään, että Trumpin valinnan taustalla vaikuttaa kaksi merkittävää tekijää. Liki 9 vuotta republikaanien ja MAGA-liikkeen kasvoina toiminut Trump tarvitsee itselleen seuraajan ja Vancen uskotaan sementoivan konservatiivipuolueen suosion työväestön keskuudessa.

Valinta oli ensimmäisen kauden senaattori Vancelle loikkaus suoraan puolueen eturiviin. Lehti muistuttaa, että mikäli Trump, 78, valittaisiin presidentiksi marraskuussa, tiedossa on joka tapauksessa vain yksi kausi, koska presidentti ei voi olla virassa kahta kautta pitempään.

– Mahdollinen lyhyt toimikausi luo painetta pohtia, mitä trumpismille seuraavaksi tapahtuu – liikkeelle, joka on niin erottamattomasti nivoutunut yhteen, republikaanipuolueen muuttaneeseen mieheen, lehti arvioi.

Merijalkaväessä palvellut Vance, 39, on luonut poliittisen uransa aikana nahkansa uudelleen ja muuttunut Trump-kriitikosta tämän yhdeksi uskollisimmista tukijoista. Hän puolustanut kiihkeästi presidenttiehdokasta jopa valtavirran uutiskanavilla, minkä vuoksi Trump, joka aiemmin on ollut haluton nimeämään ketään seuraajakseen, voi ajatella Vancea varteenotettavana manttelinperijänä.

– Trump pitää MAGA-valtikastaan kiinni niin kauan kuin pystyy, mutta Vance on sisäkaarteella saamassa viestikapulan neljän vuoden kuluttua, kuvailee republikaanien pitkäaikainen strategisti Chip Saltsman.

Vancen kuvaillaan edustavan uutta sukupolvea Trump-politiikassa ja puolueen johdossa.

Seuraajan paikka ei kuitenkaan ole likipitäenkään varma, lehti muistuttaa. Esimerkkinä on edellisen varapresidentin Mike Pencen ja Trumpin riitautuminen, kun Pence vahvisti vuoden 2020 presidentinvaalien tuloksen vastoin Trumpin vaatimusta. Vance itse on kommentoinut, että ei olisi vahvistanut vaalitulosta.

Vancea ei pidetä myöskään poliittisesti helppona valintana. Hän on toiminut päättäjänä vasta 18 kuukautta eikä ole ollut mukana presidentinvaalikampanjassa, toisin kuin muut loppusuoralle päässeet varapresidenttiehdokkaat.

Vancen vuonna 2016 julkaisema elämäkerta Hillbilly Elegy oli myyntimenestys. Vance kuvailee siinä köyhää, sosiaalisten ongelmien sävyttämää lapsuuttaan Ohiossa, josta isoäitinsä patistelemana nousi yliopistoon ja parempaan elämään.

Trumpin voiton jälkeen kirja oli NYTin mukaan ”suunnilleen pakollista luettavaa” demokraateille, jotka yrittivät ymmärtää, miksi valkoiset työväenluokan äänestäjät siirtyivät massoittain tukemaan Trumpia. Hillbilly Elegyn pohjalta tehty elokuva on katsottavissa Netflixissä.

Konservatiivit toivovatkin, että Vancen nostaminen varapresidenttiehdokkaaksi varmistaa republikaanien vetovoiman työväestön parissa.

Vancen valintaa pidetään myös merkkinä siitä, että Trump haluaa aisaparikseen jonkun, jonka näkemykset ovat hänen kanssaan linjassa. Demokraattipresidentti Joe Biden on kutsunut Vancea ”Trumpin klooniksi”.

Rahallista tukea Vance on saanut muutamilta Piilaakson merkittäviltä vaikuttajilta, sekä muun muassa miljardööri Elon Muskilta.

Ainakin aluksi Vancen uskotaan enemmänkin vahvistavan kuin muokkaavan Trumpin visiota. Sekä kotimaan että ulkomaan politiikassa Vance haluaa karsia hallinnon kasvua ja virkakuntakoneistoa. Hän on myös skeptinen sen suhteen, miten paljon Yhdysvaltojen pitäisi puuttua muiden maiden asioihin.

– Kyse ei ole vain siitä, mitä konservatismi on ollut menneisyydessä, vaikka se toki onkin tärkeää, kyse on siitä, mihin me olemme matkalla, kiteyttää republikaani Blake Masters, joka pyrkii syksyllä kongressiin Vancen tukemana.

LUE MYÖS:

Alexander Stubb USA:n senaattoreille: Ukraina sotii meidän kaikkien vapauden puolesta