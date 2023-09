Alexander Stubb USA:n senaattoreille: Ukraina sotii meidän kaikkien vapauden puolesta

EU-professori ja tuleva presidenttiehdokas Alexander Stubb on vastannut X-palvelussa amerikkalaiselle republikaanisenaattori J. D. Vancelle. Vance johtaa senaattoreiden ryhmää, joka vastustaa ”rajatonta” tukea Ukrainalle sodassa.

– Eilen salaisessa Ukraina-briefingissä tuli selväksi, että Amerikkaa pyydetään rahoittamaan epämääräistä konfliktia rajattomilla voimavaroilla. Tarpeeksi on tarpeeksi. Tälle ja tuleville pyynnöille minä ja kollegani sanomme: EI, Vance twiittaa neljän senaattorin ja kymmenen kongressiedustajan vetoomuksen saatesanoissa.

Alexander Stubbilla on viestiketjussa vastaus ryhmälle.

– Olkaa hyvät ja pitäkää mielessä, että Ukraina taistelee teidän vapautenne puolesta yhtä hyvin kuin minunkin, Alexander Stubb kirjoittaa.

– Ukraina sotii teidän vapautenne, demokratianne ja turvallisuutenne puolesta.

– Amerikkalainen ja eurooppalainen tuki (on) ratkaisevaa. Niin paljon kuin tarvitaan (whatever it takes), Stubb toteaa.

Please keep in mind that Ukraine is fighting for your freedom, as well as mine.

Ukraine is fighting for our freedom, democracy and security.

American and European support crucial. Whatever it takes.

— Alexander Stubb (@alexstubb) September 22, 2023