Tämän taistelu Bahmutista on paljastanut Venäjän armeijasta

Vaikka Ukraina saattaakin menettää Bahmutin kaupungin Venäjän joukoille, ovat Venäjän tappiot taistelun aikana olleet valtavat. Näin arvioi Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.), Ukrainan sotaa ahkerasti tarkkaileva Mick Ryan.

Donetskissa sijaitsevassa Bahmutissa on käyty pitkään kiivaita taisteluita, ja Ukrainan asevoimien tilanteen on varoitettu muuttuneen yhä tukalammaksi. Mikään todellinen voitto venäläsille ei ukrainalaisten vetäytyminen kuitenkaan olisi, Ryan sanoo.

– Todellisuus on se, että jos Venäjä saa Bahmutin, saavat he haltuunsa raunion. Sillä ei ole juuri strategista merkitystä eikä infrastruktuuria joukkojen tukemiseksi. Se, että venäläiset ovat panostaneet niin paljon sen valloittamiseksi, kertoo paljon heidän surkeasta strategiastaan tässä sodassa, Ryan kirjoittaa.

Joidenkin tietojen mukaan Venäjä on menettänyt kaupungin valloittamisyrityksessään yli 10 000 sotilasta, Ryan muistuttaa. Vaikka kaupungin hallussapitäminen olisi ollut poliittinen voitto myös Ukrainalle, ovat ukrainalaiset jo sitkeällä puolustustaistelussaan sitoneet venäläisten resursseja loppupelissä varsin merkityksettömään Bahmutiin.

Jos ukrainalaiset lähiaikoina vetäytyvät Bahmutista, siirtyvät he läheisen Kramatorskin kaupungin ympärille luotuihin puolustusvyöhykkeisiin. Näitä ukrainalaiset ovat valmistelleet jo kahdeksan vuoden ajan, Ryan toteaa.

– Vaikka Ukraina menettäisikin kaupungin, ovat venäläiset menettäneet taistelun aikana paljon enemmän. He ovat haaskanneet sotilasyksiköitä, sotilaita ja resursseja joista olisi hyötyä muualla, etenkin Ukrainan aloittaessa hyökkäyksensä myöhemmin keväällä, Ryan arvioi.

Venäjän sanojen ja tekojen välillä on sodankäynnin suhteen suuri ristiriita, kenraali sanoo.

– Taistelun ironiaa on, että vaikka Venäjä epätoivoisesti tavoittelee lyhyen aikavälin voittoa, (Vladimir) Putin puhuu usein siitä miten kärsivällinen Venäjä on ja kuinka se jaksaa pidempään kuin länsi.

– Harva asia Venäjän tämänhetkisissä toimissa puhuu Putinin näkemyksen puolesta, Ryan päättää ketjunsa.

The Battle of #Bakhmut has now raged since August 2022. The massive human and material resources expended by Russians on this objective may soon necessitate a Ukrainian withdrawal. 1/25 🧵 pic.twitter.com/KgvuDf0ecf

24/ The irony of this battle is that while Russia is desperate for a victory in the short term, Putin often talks of how patient Russia is and how it will outlast the West. There is little in Russian behaviour at present that supports Putin's view. End. pic.twitter.com/WgvClpXAgJ

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) March 4, 2023