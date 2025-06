Tämä voi yllättää: Näin Venäjä sijoittuu maailman taloustilastossa

Puola on noussut ensimmäistä kertaa maailman 20 suurimman talouden joukkoon. Puolan bruttokansantuote on Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) arvion mukaan tänä vuonna 979,96 miljardia dollaria, jonka perusteella maan BKT on maailman 20. suurin ja EU:n viidenneksi suurin.

Suomen BKT on IMF:n mukaan vajaat 304 miljardia dollaria, eli maailman 46. suurin.

Maailman suurimmat taloudet bruttokansantuotteen mukaan ovat Yhdysvallat ja Kiina, Saksan ollessa maailman kolmanneksi suurin ja EU:n suurin.

Venäjä sijoittuu Kansainvälisen valuuttarahaston arviossa Brasilian ja Espanjan väliin sijalle 11. Venäjän BKT on arviolta 2,07 biljoonaa dollaria. Vertailun vuoksi todettakoon, että Yhdysvaltojen BKT on yli 30 biljoonaa dollaria, eli noin 15 kertaa Venäjää suurempi.

Puolan nousu maailman suurimpien talouksien listalle on herättänyt sosiaalisessa mediassa runsaasti huomiota, sillä maa kului vuosikymmenten ajan kommunistiseen itäblokkiin ja siirtyi markkinatalouteen vasta 1990-luvulla.

Imagine explaining to someone in 1988 that Poland would become a top-20 world economy in 2025.

This is amazing but what makes it even more impressive is that in 1991, Poland’s GDP per capita was significantly less than that of Russia (not quite half but thereabouts). Today it’s $10k larger than that of Russia. Good governance matters. https://t.co/53yzfoWfxm

