Tämä voi yllättää: Älypuhelin tekee nuorista aktiivisempia

Lähes puolet (41 prosenttia) nuorista on lisännyt liikuntaa älypuhelinten ja sovellusten avulla. Asia ilmenee teknologiayhtiö OnePlussan teettämästä tutkimuksesta.

Puolet vastaajista (50 porsenttia) käyttää älypuhelinta aina tai useimmiten liikkuessaan ja osuus nousee 59 prosenttiin 18–24-vuotiaiden keskuudessa. Älypuhelinta hyödynnetään liikunnan aikana monin eri tavoin: 68 prosenttia kuuntelee musiikkia tai podcasteja, 46 prosenttia seuraa suorituksiaan tai tuloksiaan ja 27 prosenttia ottaa kuvia tai videoita treeneistään.

Vaikka monelta (57 prosenttia) saattaa jäädä treenit välistä, jos sosiaalinen akku on vähissä, liikuntaan haetaan sosiaalisuutta eri sovellusten avulla. Vastausten mukaan älypuhelimista ja sovelluksista on tullut tärkeä osa liikuntaa: ne toimivat yhteytenä, mutta myös motivaattorina, itseilmaisun välineenä ja viihteenä.

– Viime vuosina on nähty kuinka juoksukerhot, yhteisölliset treenit ja erilaiset urheiluhaasteet ovat kasvattaneet suosiotaan erityisesti nuorten keskuudessa. Vaikka me suomalaiset tunnetusti nautimme omasta ajasta, näyttäisi siltä, että älypuhelin ja sovellukset voivat kirittää ja tuoda yksilölajiin sosiaalisen ulottuvuuden myös silloin, kun sosiaalinen patteri on tyhjä, pohtii OnePlussan Suomen maajohtaja Elias Salmi tiedotteessa.

Nuorimmista vastaajista (18–24-vuotiaat) yli puolet (55 prosenttia) on osallistunut verkossa järjestettäviin kuntohaasteisiin tai -kilpailuihin ja jopa 62 prosenttia on aloittanut uuden liikuntamuodon sosiaalisen median tai muun älypuhelinsovelluksen innoittamana. Reilu puolet vastaajista (55 prosenttia) kokeekin muiden liikuntasisällöt sosiaalisessa mediassa motivoiviksi ja vain pieni osa (kuusi prosenttia) kokee ne lannistaviksi.

Tutkimuksen mukaan naisten ja miesten treeni- ja somekäyttäytymisessä on kuitenkin eroja. Lähes kolmannes miehistä (29 prosenttia) on joskus pidentänyt liikuntasuoritustaan saadakseen parempia tuloksia someen. Näin on tehnyt vain noin joka kuudes nainen (15 prosenttia). Lähes kolmannes (30 prosenttia) miehistä kertoo esimerkiksi juosseensa tai harrastaneensa liikuntaa tietyn kilometrimäärän saavuttamiseksi, jotta voi jakaa sen sosiaalisessa mediassa.

Vaikka suurin osa vastaajista (63 prosenttia) ei jaa omia treenejään missään kanavassa, peräti 74 prosenttia vastaajista seuraa liikuntaan liittyvää somesisältöä. He, jotka jakavat liikuntasisältöjä (11 prosenttia), tekevät niin pääasiassa sosiaalisista syistä (61 prosenttia), kuten saadakseen tai antaakseen tukea, osallistuakseen haasteisiin tai tavatakseen samanhenkisiä ihmisiä. Treenisisältöjä ei siis tehdä turhaan, vaan niillä haetaan yhteyttä muihin.

OnePlus on teettänyt kyselytutkimuksen heinäkuussa 2025 ja siihen osallistui 650 liikuntaa vähintään kuukausittain harrastavaa 18–35-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen otos painotettiin sukupuolen ja asuinalueen mukaan vastaamaan suomalaista 18–35-vuotiasta väestöä valtakunnallisesti. Tutkimuksen toteutti Bilendi Oy.

LUE MYÖS:

Kännykät halutaan kieltää myös toisella asteella – ”Haittaavat oppimista kaikkialla”

Neljä viidestä vanhemmasta rajoittaa lapsensa ruutuaikaa – huoli älylaitteista kasvaa

Tuijottaako lapsesi kesälomalla puhelinta? Näin rajaat ruutuaikaa