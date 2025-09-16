Virhe sähköpotkulaudalla maksaa 200 euroa, poliisi jakanut jo satoja sakkoja

Mikroliikkumisen lainsäädännön voimaantulo kesäkuussa aiheutti muutoksia kevyiden sähköajoneuvojen käyttämiseen ja poliisin liikennevalvontaan. Lounais-Suomessa poliisi on kirjoittanut satoja uuden lain mahdollistamia seuraamuksia muun muassa päihtyneille kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajille.

Uuden lain myötä kevyen sähköajoneuvon kuljettaminen päihtyneenä kiellettiin. Jos kuljettajan veren alkoholipitoisuus on vähintään 0,5 promillea tai hän on liikenteessä huumausaineen vaikutuksen alaisena, voi poliisi määrätä kuljettajalle 200 euron suuruisen liikennevirhemaksun.

Lounais-Suomen alueella poliisipartiot ovat määränneet päihtyneille kuljettajille liikennevirhemaksuja kesäkuun puolivälin ja elokuun lopun välisenä aikana yhteensä 213, joista Turussa 140 kappaletta. Päihtyneille skuuttikuskeille seuraamuksia kirjoitetaan siis keskimäärin noin 20 viikossa.

– Ehdottomasti suurin osa päihtyneistä kuskeista tavataan ilta- ja yöaikaan suurimpien kaupunkien keskustoissa, sanoo ylikonstaapeli Vesa Hanski Lounais-Suomen poliisilaitokselta tiedotteessa.

Hänen mukaansa kiinni jääneet kuljettajat ovat pääosin tietoisia lakimuutoksesta mutta ovat silti päättäneet lähteä päihtyneenä liikenteeseen. Päihtynyt kuljettaja ei aina ymmärrä, millaista vahinkoa hän voi aiheuttaa itselleen sekä muille tienkäyttäjille.

– Poliisipartio tunnistaa päihtyneen kuljettajan epävarmasta ajotyylistä yleensä jo kaukaa, Hanski kertoo.

Henkilökuljetus kevyellä sähköajoneuvolla on kiellettyä, mikäli laite on tarkoitettu vain yhdelle hengelle.

Niin sanottuja ”kaksi päällä -skuutteja” poliisi on tavoittanut Lounais-Suomessa kesäkuun puolestavälistä elokuun loppuun yhteensä 327 eli noin neljä päivässä. Valtaosa näistä (265 kappaletta) on tavattu Turussa.

– Kuljettajalle annetaan tässä tapauksessa liikennevirhemaksu. Jos laite on tarkoitettu yhdelle hengelle, ei siinä ole useamman turvallista matkustaa, muistuttaa ylikomisario Kai Loukkaanhuhta Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Lisäksi uuden lainsäädännön mukaan kevyitä sähköajoneuvoja ei saa kuljettaa alle 15-vuotias. Käytännössä Lounais-Suomessa tämä on tarkoittanut sitä, että poliisi on keskeyttänyt alle 15-vuotiaiden kuljettajien matkan, ja siitä on ilmoitettu alaikäisen kuskin vanhemmille.

– Positiivista on, että alle 15-vuotiaita skuuttikuskeja on tavattu vain vähän. Tarkkaa tilastoa määristä ei meillä ole, mutta muutama valitettavin tapaus on tullut poliisin tietoon, kun alle 15-vuotias kuljettaja on ollut osallisena liikenneonnettomuudessa, kertoo Loukkaanhuhta.