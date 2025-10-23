Verkkouutiset

Kuvakaappaus videolta. POLIISI/DENNIS PASTERSTEIN

Tämä virhe kävi autoilijalle kalliiksi – kortti hyllylle, kilvet pois ja 10000 euron remontti

  • Julkaistu 23.10.2025 | 16:00
  • Päivitetty 23.10.2025 | 16:00
  • Liikenne, Poliisi
Kuljettajalle määrättiin 26 päiväsakkoa vakavasta piittaamattomuudesta.
Pakoputkiston uusiminen lainvastaisesti kävi autoilijalle kalliiksi. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.

Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut poliisin ajokameran tallenteen tilanteesta. Video on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.

Poliisi kiinnitti autoilijaan huomiota sen jälkeen, kun autoilijan mitattiin ajavan 115 kilometrin tuntinopeutta 70 kilometrin nopeusalueella.

Tarkastuksessa havaittiin, ahtimien jälkeiset katalysaattorit poistettu ja pakoputkisto muutettu, Pasterstein kertoo.

Kuljettajalle määrättiin 26 päiväsakkoa vakavasta piittaamattomuudesta, kortti hyllylle, kilvet pois ja liikennevirhemaksu omistajalle.

Auton saaminen takaisin tieliikennekelpoiseksi ei ole aivan halpa urakka. Pastersteinin arvion mukaan pakokaasujärjestelmän takaisinmuuttaminen valmistajan hyväksymäksi voi maksaa yli 10 000 euroa.

