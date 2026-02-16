Tämä virhe jäillä koituu monen kohtaloksi

Alkuvuosi on moottorikelkkakuolemien sesonkiaikaa. Yleisin kuolinsyy kohtalokkaissa moottorikelkkailuonnettomuuksissa on hukkuminen.

Liikenneturva korostaa tiedotteessa, että vesistöille ei kannata suunnata moottorikelkallakaan, ellei ole sataprosenttisen varma jään kantavuudesta. Jääolosuhteet voivat muuttua hyvin lyhyessä ajassa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Vuosittain ajetaan viidestä kymmeneen kuolemaan johtanutta moottorikelkkailuonnettomuutta. Määrä on pysynyt suhteellisen samana 2010-luvusta eteenpäin. Liikenneturvan yhteyspäällikkö Petri Niska Rovaniemeltä huomauttaa, että tutkijalautakuntien mukaan onnettomuuksissa toistuvat samat riskitekijät: ajo heikoille jäille, alkoholi sekä liian kova vauhti.

– Hukkuminen erottuu moottorikelkkailijoiden kuolinsyynä: kohtalokas onnettomuus ajetaan tutussa ympäristössä, mutta liian heikolla jäällä. Kuivalla maalla kelkalla ajetaan kaarteessa ulos ja törmätään puuhun. Puolet kohtalokkaita onnettomuuksia ajaneista kelkkailijoista oli nauttinut alkoholia, Niska selventää tiedotteessa.

Maastossa keli voi muuttua nopeasti ja jääolosuhteet vaihdella hyvinkin lyhyessä ajassa. Varautuminen on hyvä tapa moottorikelkkailijallekin, Niska muistuttaa.

Poimintoja videosisällöistämme

– Ennen ajoon lähtöä tutustu kelkkaasi ja tarkista ajovarusteesi. Harjoittele ajamista rauhassa turvallisessa ympäristössä, etenkin jos edellisestä ajokerrasta on vierähtänyt hetki tai olet ensimmäistä kertaa tarttumassa kelkan sarviin. Kokemattoman ei kannata heti ottaa kyytiin matkustajaa, Niska opastaa ja kannustaa varautumaan myös sään ja kelin muutoksiin.

– Jäälle ei pidä ajaa, jos ei ole sataprosenttisen varma sen kestävyydestä tai tunne esimerkiksi sulapaikkoja, Niska huomauttaa.

– Naskalit ovat hyvä varmuusvaruste kelkkailijallakin.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Moottorikelkalla liikkuminen ei kuulu jokaisen oikeuksiin. Maastossa saa ajaa vain maanomistajan luvalla, ja Metsähallituksen kelkkaurille on hankittava Metsähallituksen uralupa. Uralupa ei kuitenkaan salli vapaata ajoa kaikkialla valtion mailla. Virallisille moottorikelkkareiteille tai jääalueille ei tarvita erillistä lupaa, mutta kuljettajalla on oltava vähintään T-luokan ajokortti.

Tie ei ole tarkoitettu moottorikelkalla ajoa varten. Yleisimmin moottorikelkalla vain ylitetään tie. Jos tiealueella ajaminen on perusteltua, esimerkiksi turvallisen tien ylittämisen takia, saa kelkalla tilapäisesti ajaa tiellä. Tällöin on ensisijaisesti käytettävä tien auraamatonta osaa.

– Maastossa voi näkyä kelkan jälkiä odottamattomissakin paikoissa. Kelkkailijan on syytä huomioida, että toisen jälki ei tarkoita sitä, että siitä voisi itsekin ajaa. Moottorikelkka on ajoneuvo ja ajoneuvon kuljettajana on tiedettävä, missä saa kulkea ja missä ei, Niska korostaa.