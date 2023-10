Tämä video EU-johtajien kokouksesta paljastaa Viktor Orbánin todellisen aseman

Video Unkarin pääministeri Viktor Orbánista EU-johtajien huippukokouksessa (alla) on levinnyt sosiaalisessa mediassa. Eurooppa-neuvoston kokous päättyi Brysselissä tänään.

Videolla näkyy kuinka muut EU-maiden johtajat ottavat iloisina yhteisselfieitä. Samalla Orbán seisoskelee yksin etäämmällä synkän näköisenä. Synkkyyttä tehostamaan videon väliin on leikattu muun muassa hymyilevä Petteri Orpo sekä hyväntuulinen Viron pääministeri Kaja Kallas.

– Putinia rakastavasta Orbánista tuli EU:n hylkiö, ja oikeutetusti, kommentoi videon jakanut, BBC:lle freelancerina työskentelevä journalisti Euan MacDonald X-viestialustalla.

Ukrainan ase-avun erän veto-oikeudellaan estänyt Orbán herätti hiljattain huomiota tapaamalla Vladimir Putinin Kiinassa. Orbánin kansliapäällikkö puolestaan ilmoitti tällä viikolla, että hyväksyäkseen Ruotsin Nato-jäsenyyden Unkari odottaa Ruotsilta selitystä ”ruotsalaispoliitikkojen mielipiteistä liittyen Unkarin demokratiakehitykseen”.

Putin-loving Orban an EU outcast, and rightly so. https://t.co/q7WxCxBKAT

— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) October 27, 2023