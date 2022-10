Tämä tiedusteluryhmä kylvää kauhua rintamalla

Eturintaman välittömässä läheisyydessä ja salaisessa paikassa sijaitsee huone, jossa kymmenet ukrainalaiset sotilaat seuravaat herkeämättä näytöiltään hyökkääjän liikkeitä.

Kyseessä on Ukrainan armeijan ilmatiedusteluyksikkö Aerorozvidka, jonka toimintaa virolainen Postimees -lehti on päässyt seuraamaan päivän ajaksi.

Ryhmän aseina ovat erilaisilla ominaisuuksilla varustellut tiedustelu- ja hyökkäyslennokit ja yksinkertaiset kamikaze-lennokit. Droonijoukkueen tehtävänä on suorittaa ilmaiskuja ja turvata tiedustelulla ukrainalaisjoukkoja.

Tiedusteluryhmän on kerrottu kylvävän kauhua venäläisten sotilaiden keskuudessa. Isku ilmasta käsin tulee toisinaan juuri silloin, kun hyökkääjä osaa sitä vähiten odottaa. Tämä käy ilmi lukuisilta videoilta, joita ryhmä julkaisee säännöllisesti sosiaalisessa mediassa.

Droonilentäjän kerrotaan tekevän noin 1 500 tiedustelulentoa ja 300 hyökkäyslentoa kuukaudessa.

– Sotilaan kannalta on erittäin tärkeää, että vakoilun ja tarkkailun lisäksi hän voi myös ampua vihollista. Tällainen toiminta on meille hyvin tärkeää, koska se lisää taistelutahtoa. Pojat janoavat sitä, kertoo tiedusteluryhmän komentaja Madjar Postimees -lehdelle.

Ukrainalaiset kauko-ohjattavat hyökkäyslennokit jaetaan komentajan mukaan kolmeen luokkaan sen mukaan, kuinka suuren räjähdyspanoksen ne pystyvät kantamaan. Pienimpiin kiinnitetään kranaatteja, keskikokoisiin 14 kiloa painavia miinoja ja suuriin jopa 1,8 metrin suuruisia pommeja.

– Miina riittää tuhoamaan panssarivaunun, Madjar kertoo.

Tiedustelijoiden työ on taukoamatonta, koska ilmassa on jatkuvasti useita vakoojalennokkeja. Vihollisen havaitsemisen jälkeen kohteeseen isketään nopeasti.

– Objektin havaitsemista hyökkäykseen kuluu enintään kaksi minuuttia. Samanaikaisesti räjähtävän panoksen toimittaminen oikeaan paikkaan kestää enintään 50 sekunttia.

Komentaja kertoo, että ryhmä välittää myös koordinaatteja tykistölle.

– Työskentelemme kuin McDonaldsin kassalla: tiedot kerääntyvät meidän kauttamme ja muut toimivat niiden mukaan, hän kehuu ryhmänsä tehokkuutta.

Ukrainian drone destroying Russian mine-clearing line charge launcher UR-77

The explosion of the UR-77's also destroyed the drone of Ukraine's 79th paratrooper brigade that dropped the makeshift bomb on the vehicle.

📹https://t.co/3Pgki5UJX2 pic.twitter.com/GKgp9U0krB

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 19, 2022