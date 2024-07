Tämä tiedetään Venäjän laivastosta: Sukellusveneharjoitus voi olla uhka

Venäjän vuoden 2024 pääsotaharjoitus on nimeltään Okean-2024. Koska maavoimat ovat pitkälti varattuna Ukrainan sodassa, on luontevaa, että kuluvan vuoden keskeisin strateginen sotaharjoitus on laivaston vastuulla.

Venäjän harjoitussuunnitelmat eivät toistaiseksi ole julkisesti tiedossa. Norjalainen itsenäinen analyytikko ja entinen Norjan laivastoupseeri Thord Are Iversen arvioi tilannetta sen perusteella, mitä Venäjän harjoituksissa on aiemmin nähty.

Pohjoinen laivasto

Pohjoinen laivasto harjoittelee yleensä Barentsinmerellä syyskuussa. Harjoituksissa käytetään oikeita meritorjuntaohjuksia. Vuodesta 2013 alkaen yksi Pohjoisen laivaston maihinnousualus ja hävittäjä sekä tankkeri ja pelastushinaaja ovat lähteneet komennukselle Koillisväylälle, yleensä elokuussa. Olisi yllättävää, jos tätä komennusta ei nähtäisi tänäkin vuonna. Muut alukset todennäköisesti pysyttelevät Barentsinmerellä ja Norjanmerellä. Niillä voi olla yhteisharjoituksia Itämeren laivaston kanssa, johon palataan tuonnempana.

Vuonna 2019 seurasi jonkinlainen Pohjoisen laivaston sukellusvenebuumi. Norjan tiedustelun tietojen mukaan tuon vuoden lokakuussa harjoitukseen Norjanmerellä osallistui kymmenen sukellusvenettä, joista kahdeksan oli ydinkäyttöisiä. Jos Venäjä haluaa välittää Natolle voimakkaan viestin, se voisi tehdä jotain tämän tyyppistä uudelleen. Iversen ei kuitenkaan lähde arvuuttelemaan todennäköisyyksiä.

Toinen vaihtoehto voisi olla ballistisilla ohjuksilla varustettujen sukellusveneiden lisääminen. Niitä saatettaisiin käyttää arktisen jään alla. Näin on tehty niiden omassa Umka-2021-harjoituksessa sekä osana strategisten ydinjoukkojen Grom-harjoitusta.

Itämeren laivasto

Pääharjoitukset järjestetään yleensä Itämerellä, Pohjanmerellä ja Atlantilla. Monesti niitä on yhdistelty Ocean Shield -harjoitukseen, joka pidetään elokuun tienoilla. Vuoden 2020 Ocean Shield oli iso: siihen osallistui myös Pohjoinen laivasto, ja harjoitusoperaatioita pidettiin Norjanmerellä ja Barentsinmerellä.

Itämerellä harjoitukset ovat monesti kulminoituneet suureen maininnousuharjoitukseen Kaliningradissa. Nyt kolme neljästä Ropucha-luokan maihinnousualuksesta on kuitenkin Mustallamerellä tukemassa enimmäkseen Ukrainassa olevia merijalkaväen joukkoja, joten maihinnousuharjoitusta tuskin nähdään.

Myös se, että Itämeren laivaston korvetteja ja fregatteja on saattamassa kaupallista meriliikennettä Syyriasta ja Libyasta Skagerrakiin, rajoittaa niiden käyttämistä harjoituksissa.

Laatokalla testattiin kahdella Karakurt-luokan pienemmällä ohjusaluksella suuren järven käyttöä sisämaan Kalibr-ohjusten linnakkeena vuonna 2023. Osana jotain suurempaa harjoitusta tämä voidaan hyvinkin nähdä uudelleen.

Tyynenmeren laivasto

Harjoitukset ovat viime vuosina keskittyneet pohjoiselle Tyynellemerelle, Beringinsalmen molemmin puolin. Usein samaan aikaan pienemmät sota-alukset ja Kilo-luokan sukellusveneet harjoittelevat Ohotanmerelle, Kuriileilla ja Japaninmerellä.

Mustameren laivasto

Mustameren laivaston toimintoja Välimeren tienoilla rajoittavat sekä sota Ukrainassa että Syyrian ja Libyan kaupallisen meriliikenteen saattotehtävät. Todennäköisesti eteläisilläkin vesillä kuitenkin harjoitellaan, mutta harjoitusten aikataulusta ei rohkene julkisten lähteiden perusteella sanoa mitään. Harjoituksiin voi osallistua myös aluksia Itämeren laivastosta ja Pohjoisesta laivastosta.

Yhteenvetona Iversen toteaa, että mitä Venäjä keksiikin, se todennäköisesti päätyy kehittämään jotain mikä lisää idän ja lännen välistä jännitettä ainakin väliaikaisesti. Näin tapahtuu varsinkin, jos Venäjä päättää käyttää harjoituksissa lukumääräisesti useaa sukellusvenettä sekä Pohjoisen laivaston että Tyynenmeren laivaston kalustoista.

Myös harjoitukset ja harjoitusskenaariot on nähtävä kokonaisuutena. Venäjän laivastotoiminnan taustalla tapahtuvat sota Ukrainassa ja Venäjän epäkonventionaalisen sodankäynnin kampanja, johon kuuluu sekä sabotaasia että salamurhahankkeita Euroopassa.