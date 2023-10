Senaattori väistyy – aukeaako siitä Ruotsille tie Natoon?

Yhdysvaltojen demokraattisenaattorin Robert Menendezin väistyminen ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan paikalta voi aukaista Ruotsille tien Natoon ja samalla tarjota Turkille F-16-hävittäjät, joita se on halunnut ostaa.

Lahjussyytteet saanut Menendez on kertonut astuvansa sivuun väliaikaisesti.

Atlantic Council -ajatushautomon mukaan Menendezin ilmoitus on jo saanut liikettä Yhdysvaltojen ja Turkin suhteeseen, sillä Menendez oli puheenjohtajan roolissaan hyvin Turkki-kriittinen. Menendezillä on ollut veto-oikeus valiokunnan tekemiin päätöksiin myydä aseistusta ulkomaille ja hän on vastustanut selvin sanoin F-16-hävittäjien myyntiä Turkille.

Vastaavasti amerikkalaishävittäjien hankinnan on uskottu olevan Turkille ratkaiseva tekijä, jotta se ratifioi Ruotsin Nato-jäsenyyden.

Ajatushautomo toteaa analyysissaan, että Menendezin lähtö ei takaa mitään, mutta se avaa mahdollisuuksia tarkastella pöydällä olevaa sopimusta uudella tavalla. Turkin presidentti totesi viime viikolla, että mikäli ”Yhdysvallat pitää lupauksensa, myös Turkin hallitus pitää omansa”.

Sen sijaan jos Turkki joutuu katselemaan hävittäjäkalustoa muualta, se rapauttaa Yhdysvaltojen ja Turkin puolustusyhteistyötä pitkälle tulevaisuuteen.